去男友家總想吐！她打掃見「1紙條」秒淚崩：被下降頭嗎

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此外，男友錢包還多了一串擋煞用的銅錢，雖然這些行為都讓原PO不舒服，但談分手男友卻總會哭著挽回，自己也心軟留下。她後來到男友家，總是會感覺胸悶想吐，一開始還以為是自己心理壓力造成的，直到某次在男友家打掃，突然發現門口的腳踏墊底下，竟有一張「寫著我的名字跟生辰八字」的紙條，嚇得她當場頭皮發麻。
原PO立刻找男友對質，但對方似乎也不清楚，男友媽這時突然說「就我不小心弄掉的啊，有什麼好大驚小怪的啊？」她聽完瞬間無言，急忙找理由離開，也下定決心要分手。一個禮拜後，男友用匿名電話打給她，想代替媽媽問好，但她一心只想掛電話。
怎料，男友媽突然搶過電話問「最近身體好嗎？」這讓她感到不對勁，氣得反嗆「妳又做了什麼了嗎？」結果對方只淡淡的說，「沒有啊，只是想關心一下，身體要顧好，三餐要記得吃，上次妳生氣的紙條我有收好了，不要介意」，她一聽到「紙條」2字，懷疑自己又被下降頭，直接爆哭掛掉電話。
事後，男友媽又傳訊息給她，「這禮拜找時間回去我們家吃個飯，拜個拜吧，不希望一點小事，兩個人鬧得不愉快」，但她早就不想再面對了，現在甚至看到「拜拜」2字會毛骨悚然，因此上網詢問「我要拒絕嗎？但我該怎麼拒絕？才能讓他媽跟我好聚好散啊？」
貼文曝光後，網友們紛紛建議原PO斷絕聯絡，「找間大廟去拜一下吧，這樣妳應該會比較心安」、「不理不接黑名單拉黑不就好了」、「分手吧！現在才交往而已毛就一堆了，嫁過去你人生就只剩黑白了」、「直接斷絕聯絡了，記得找間大廟拜拜」、「快逃啊！還想那麼多幹嘛」、「分手！別想復合了」。（編輯：許智超）
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