「神秘補貨車」每週都來！男爽買曬圖　8千人讚：沒看過

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貼文一出，吸引近8千人按讚留言「這是啥啊？沒看過....」、「雖然是跟超商一樣的商品，但是感覺在車子上買的特別好吃」、「哇！這個好讚喔，好方便」、「為啥放車上的感覺很好吃XD」、「請問這在哪裡有，好新鮮」、「真的不用人擠人，又在戶外，想買看看哈哈」、「沒看過這種車欸...」、「看到這種小車車，不管價錢如何，我都會買爆他」、「看起來真的很棒，但是哪邊有啊？」
另外，也有看過統一車車的網友表示「這個比較偏山區才有的啦」、「我們桃園工業區這邊也是一禮拜一次，還可以用LINE訂購，超方便」、「偏遠地區有的有固定跑喔，我住嘉義山區有看過」、「這個真的造福山區的居民很讚欸」、「我家這固定週四來，之前還沒疫情的時候都會去買大布丁」、「我家這固定週二，哈哈哈現在才知道很多人沒看過」、「常出沒工業區跟山區喔哈哈，很貼心的統一車車」。
而對於這台神秘的補貨車到底是什麼？《NOWnews》致電詢問，統一表示「這個統一行動商品車的業務已經行之有年，當時是為了照顧這些偏鄉地區的居民，在採買生活物資上能夠更便利所開發出來的，因此車內販售餅乾、飲料、泡麵等等物品，未來還是會持續服務這些偏鄉地區的居民，定點定期的來販售商品。」原來，該項服務已經有多年，恰逢疫情時刻，成為偏鄉地區的小確幸，也引發不少討論。
至於因爲疫情緣故，市區內是否也能見到這台統一商品車提供民眾購買商品，統一也回應，基本上是沒有，因為這項服務本來就是為偏鄉地區的居民量身打造。（編輯：張嘉哲）
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