COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

「神秘補貨車」每週都來！男爽買曬圖　8千人讚：沒看過

▲網友分享自己家中住在山區，每週二都會有統一車車開來販售商品。（圖/爆廢公社）
▲網友分享自己家中住在山區，每週二都會有統一車車開來販售商品。（圖/爆廢公社）

編輯中心/綜合報導

2021-06-02 12:40:00

台灣本土疫情持續嚴峻，目前全國三級防疫警戒延長至14日，不少人為了減少出門，即便要添購物資也會使用線上購物，避免與人群接觸，降低染疫風險。而近日，就有網友分享自己家裡附近根本不需要去人擠人搶購物資，因為都有「神秘車車」每週會來一次，貼文引發熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在「爆廢公社」貼文指出「我這邊是嘉義的山區，這算生活小確幸，不能出門，還好我們這還有統一車車可以買！每個禮拜二會來一趟」只見貼出的照片，一輛看似正常的貨櫃物流車打開之後，琳瑯滿目的商品就映入眼簾，包括泡麵、餅乾、飲料一應俱全。

▲統一車車販售泡麵款式相當齊全。（圖/爆廢公社）
▲統一車車販售泡麵款式相當齊全。（圖/爆廢公社）
貼文一出，吸引近8千人按讚留言「這是啥啊？沒看過....」、「雖然是跟超商一樣的商品，但是感覺在車子上買的特別好吃」、「哇！這個好讚喔，好方便」、「為啥放車上的感覺很好吃XD」、「請問這在哪裡有，好新鮮」、「真的不用人擠人，又在戶外，想買看看哈哈」、「沒看過這種車欸...」、「看到這種小車車，不管價錢如何，我都會買爆他」、「看起來真的很棒，但是哪邊有啊？」

另外，也有看過統一車車的網友表示「這個比較偏山區才有的啦」、「我們桃園工業區這邊也是一禮拜一次，還可以用LINE訂購，超方便」、「偏遠地區有的有固定跑喔，我住嘉義山區有看過」、「這個真的造福山區的居民很讚欸」、「我家這固定週四來，之前還沒疫情的時候都會去買大布丁」、「我家這固定週二，哈哈哈現在才知道很多人沒看過」、「常出沒工業區跟山區喔哈哈，很貼心的統一車車」。

而對於這台神秘的補貨車到底是什麼？《NOWnews》致電詢問，統一表示「這個統一行動商品車的業務已經行之有年，當時是為了照顧這些偏鄉地區的居民，在採買生活物資上能夠更便利所開發出來的，因此車內販售餅乾、飲料、泡麵等等物品，未來還是會持續服務這些偏鄉地區的居民，定點定期的來販售商品。」原來，該項服務已經有多年，恰逢疫情時刻，成為偏鄉地區的小確幸，也引發不少討論。

至於因爲疫情緣故，市區內是否也能見到這台統一商品車提供民眾購買商品，統一也回應，基本上是沒有，因為這項服務本來就是為偏鄉地區的居民量身打造。（編輯：張嘉哲）

▲另外也有販售飲料、餅乾等等，讓偏遠地區的民眾也能夠一次買足糧食。（圖/爆廢公社）
▲另外也有販售飲料、餅乾等等，讓偏遠地區的民眾也能夠一次買足糧食。（圖/爆廢公社）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
77.46%22.54%
2021-06-02-2021-06-05

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

贊成
不贊成
94.74%5.26%
2021-06-01-2021-06-04

中央政府力挺國產疫苗，您認為是否有炒股？

有炒股
沒有炒股
84.56%15.44%
2021-06-01-2021-06-03
你支持民間企業或團體協助政府取得足量的新冠疫苗以防疫嗎？

你支持民間企業或團體協助政府取得足量的新冠疫苗以防疫嗎？

繼續作答
中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀