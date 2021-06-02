COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

疫情期間提離職合適？他PO長文揭4重點　網讚爆：真大推

▲疫情期間提離職合適？他PO長文揭4重點。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲疫情期間提離職合適？他PO長文揭4重點。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-02 10:20:17

不少上班族一旦跨入職場後，面對求職壓力、工作內容和辦公室生態難免會開始逐漸失去當初投入這份職業的熱情，而近日就有網友在網路上表示疑惑「疫情期間提離職合適嗎？」沒想到卻引來一位過來人PO出長文揭露了4個重點，讓其他人讚爆「真的大推」，引起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「現在離職適合嗎？」的文章表示，「本來在疫情爆發前就有打算辭職了，主管只會出一張嘴、麻煩一來就撒手不管，而且每天都要加班到8、9點，又沒加班費，本身薪資也不是說多高，現在全面WFH後，情況也是一樣」，不過原PO更接著說「但疫情爆發，擔心現在辭職工作也不好找，是不是應該再堅持一下？至少有一份薪水可以維持生活，有人是在疫情這期間提離職的嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

▲過來人PO出長文指出「要先看目前的存款有多少，能不能應付接下來3~6個月左右的開銷，如果評估後存款不夠，又不能接受未來找到的薪水，比現在領的還要低，那就乖乖工作」。（示意圖，與本文無關／翻攝Pixabay）
▲過來人PO出長文指出「要先看目前的存款有多少，能不能應付接下來3~6個月左右的開銷，如果評估後存款不夠，又不能接受未來找到的薪水，比現在領的還要低，那就乖乖工作」。（示意圖，與本文無關／翻攝Pixabay）
而有過來人PO出長文指出「要先看目前的存款有多少，能不能應付接下來3~6個月左右的開銷，如果評估後存款不夠，又不能接受未來找到的薪水，比現在領的還要低，那就乖乖工作」，若能接受他更吐出4點直言「不要等待公司資遣，這個要考慮的事情太多」，包括「如何從上班表現正常到讓公司辭退」、「上班面對主管或同事的壓力」、「時間成本，目前的工作都讓你做到懷疑人生了，還要花多少時間做到讓公司資遣」、「成功被資遣後，履歷上的離職原因，打算怎麼寫？」

因此這位過來人便說「最好主動離職，不想把人生浪費在這上面」，「確實很多公司因為疫情，營收受到影響，甚至有倒閉的情況，但我是覺得沒有找不到工作的問題，而是願不願意接受比現在薪水還低的工作，有想要離職換工作，把履歷寫好一點，好好利用休息的時間，強化或改善自己的工作技能。離職不單單只是離職，也是停下腳步去讓你思考，到底要過什麼人生」，最後更點出重點「人是為了延續生命、為了生存才去工作，而不是為了工作而被生下來的，工作佔了我們往後大半人生的歲月，如果做的累、工作超時又沒什麼錢，如果做得快樂，那倒是沒什麼問題。如果做到每天都會不愉快，那就要好好想想，這是不是你要的人生，鬼才願意在那邊每天面對不開心的事」。

這網友們紛紛留言大讚表示「工作是為了生活，而不是生活為了工作」、「推，跟我離職的心情一模一樣，我最後選錢比現在少但遠離壓力的工作，剛好疫情爆發前找到的。希望新公司入職能一切順利」、「完全大推」。（編輯：王柏文）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
77.46%22.54%
2021-06-02-2021-06-05

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

贊成
不贊成
94.74%5.26%
2021-06-01-2021-06-04

中央政府力挺國產疫苗，您認為是否有炒股？

有炒股
沒有炒股
84.56%15.44%
2021-06-01-2021-06-03
請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

繼續作答
《火神的眼淚》結局賺熱淚　哪個角色你最滿意？

《火神的眼淚》結局賺熱淚　哪個角色你最滿意？

繼續作答
即時
推薦閱讀