疫情期間提離職合適？他PO長文揭4重點　網讚爆：真大推

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而有過來人PO出長文指出「要先看目前的存款有多少，能不能應付接下來3~6個月左右的開銷，如果評估後存款不夠，又不能接受未來找到的薪水，比現在領的還要低，那就乖乖工作」，若能接受他更吐出4點直言「不要等待公司資遣，這個要考慮的事情太多」，包括「如何從上班表現正常到讓公司辭退」、「上班面對主管或同事的壓力」、「時間成本，目前的工作都讓你做到懷疑人生了，還要花多少時間做到讓公司資遣」、「成功被資遣後，履歷上的離職原因，打算怎麼寫？」
因此這位過來人便說「最好主動離職，不想把人生浪費在這上面」，「確實很多公司因為疫情，營收受到影響，甚至有倒閉的情況，但我是覺得沒有找不到工作的問題，而是願不願意接受比現在薪水還低的工作，有想要離職換工作，把履歷寫好一點，好好利用休息的時間，強化或改善自己的工作技能。離職不單單只是離職，也是停下腳步去讓你思考，到底要過什麼人生」，最後更點出重點「人是為了延續生命、為了生存才去工作，而不是為了工作而被生下來的，工作佔了我們往後大半人生的歲月，如果做的累、工作超時又沒什麼錢，如果做得快樂，那倒是沒什麼問題。如果做到每天都會不愉快，那就要好好想想，這是不是你要的人生，鬼才願意在那邊每天面對不開心的事」。
這網友們紛紛留言大讚表示「工作是為了生活，而不是生活為了工作」、「推，跟我離職的心情一模一樣，我最後選錢比現在少但遠離壓力的工作，剛好疫情爆發前找到的。希望新公司入職能一切順利」、「完全大推」。（編輯：王柏文）
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