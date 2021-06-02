順序錯了壞整鍋！糖醋排骨要先放糖或醋？大廚曝「正解」

「糖醋排骨」口感酸酸甜甜的，最常出現在各類宴席中，不僅深受大人喜愛，小孩子也非常愛吃。不過，做糖醋排骨到底要先放糖還是醋呢？近日搜狐美食專欄《小姜廚房》就傳授「正確煮法」，跟著做必能色香味俱全，白飯配3碗都嫌不夠！

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《小姜廚房》表示，一般從菜市場買回的排骨都切得比較寬，最好切成5公分左右的小塊，不要切得太短，那樣肉汁會浪費掉，切好排骨後放到鍋裡用水村燙，趁著燙排骨的時間，把其他所需配料（如：青椒、鳳梨等）切好備用，都準備好之後便可將排骨撈出，用冷水稍微過一遍，把裡面殘留的血漬去掉，放到一旁瀝水備用，接著就可以開始進行烹飪了。

▲做糖醋排骨到底要先放糖還是醋？近日搜狐美食專欄《小姜廚房》就表示，首先需以冰糖熬煮到融化，接著放入排骨，轉中火翻炒5分鐘，待糖色勻稱包裹住每一塊排骨後，才可加入醋。（圖／取自pixabay）

《小姜廚房》指出，做糖醋排骨除了要選擇「帶軟骨的排骨肉」外，放糖跟醋的順序也很重要！他並分享正確烹飪法，首先，用大火把油熬熱，然後改用小火熬製糖色，並往鍋裡加入6顆冰糖（也可用白糖，但對新手而言，白糖較容易熬焦），冰糖融化後，把排骨倒進去，轉至中火翻炒5分鐘，讓糖色勻稱的包裹住每一塊排骨，接著加兩勺料酒與食鹽，再倒入4勺陳醋，並用一碗開水與1勺醬油攪勻倒入鍋內，切記！水位一定要淹沒排骨。

隨後，便可加入先前備好的配料，改用小火燜上10分鐘，此時往鍋裡放蔥花，大火爆炒2分鐘，等汁水全部收乾後即可出鍋。此外，《小姜廚房》也提到，如果還想更完美一點，可以撒上些許白芝麻，或是擺上幾片香菜葉子，這樣賣相就更加吸引人了。（編輯：許苡晴）