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防疫破口？土城長照機構爆發群聚感染　25人快篩陽

▲新北市長侯友宜今（2）日證實，土城的住宿型長照機構發現有確診個案。（圖／新北市政府新聞局提供）
▲新北市長侯友宜今（2）日證實，土城的住宿型長照機構發現有確診個案。（圖／新北市政府新聞局提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-06-02 11:09:06｜2021-06-02 11:14:45

台北市信義區某長照機構、新北市中和某康復之家陸續爆發群聚感染的情形後，又有住宿型長照機構爆發群聚感染，長照機構恐成防疫的破口；新北市長侯友宜今（2）日證實，土城的住宿型長照機構發現有確診個案，經擴大採檢後，有25位陽性確診，已啟動清空計畫。

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侯友宜指出，住宿型的長照機構有照顧者及被照顧者，被照顧者往往因為有像洗腎等等的慢性病，要到醫院去看病，這些從外面易帶感染源回來的照顧者跟被照顧者；在疫苗還沒進來前，除了嚴格落實分艙、分流、隔離照顧外，現已要求所有照顧者都要去篩檢，希望趕快確認照顧者是不是有隱藏性的確診。

侯友宜說，新北精神復健護理之家及一般護理之家約有11000人，長照機構與照顧者34000人，這些都是染疫後容易併發重症的對象，一旦爆發群聚感染，疫情將迅速地蔓延；呼籲中央，等到疫苗出來後，疫苗的施打順序裡面，也應讓長照機構的照顧者跟被照顧者優先施打，守住這些最脆弱的長輩們。

衛生局表示，5月28日1名80歲長輩發燒，經送醫檢測PCR陽性，隨即住院治療；社會局接獲通報後，立即啟動緊急應變作業，將34住民及11位工作人員進行快篩，快篩結果發現34位住民中有20位陽性、14位陰性，11名工作人員有5位 陽性、6位陰性，機構立即採取分艙、分流、分樓層方式照顧。

此外，全員進行相關健康狀況的監測，市府也提供相關防護衣及物資的支援；衛生局進場為機構的住民及工作人員進行PCR檢測，PCR呈陽性住民送醫院治療觀察，陽性的工作人員則分送檢疫中心照顧，至於陰性的住民另送備援單位照顧，原機構並全面淨空清潔消毒，感染源仍進行疫調中。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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