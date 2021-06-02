在家做什麼運動最爆汗？全場狂推「1神組合」：絕對是它

本土疫情持續延燒，全台三級警戒延長至6月14日，政府不斷呼籲民眾沒事別出門，不過也因為健身房閉館，讓不少有運動習慣的人超痛苦，對此，就有網友好奇「在家做什麼運動最爆汗」，貼文一出，掀起熱議。





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一名網友在PTT以「在家做什麼運動最爆汗」為題發文，表示他在家太久，想說來運動一下，於是將塵封已久的競速跳繩拿出來，結果「不用五分鐘，全身濕透」。





原PO接著說道，雖然跳繩很快爆汗，但「腳底板好酸」，因此在文末好奇發問「不知道大家在家運動，什麼樣的簡單運動最爆汗，每天待在家需要讓頭腦醒一些」。





▲有網友好奇「在家做什麼運動最爆汗」，貼文一出，跳繩和健身環受到最多人推薦。（示意圖／取自pixabay）

其中受到最多網友推薦的則是「跳繩」和「健身環」這個神組合，「跳繩呀！五分鐘就爆汗」、「健身環」、「跳繩」、「跳繩、健身環」、「健身環真的爆汗」、「絕對健身環...」、「跳繩阿 如果不會吵到樓下」，不過，也有網友提醒，「跳繩鞋子要挑一下，以免足底筋膜炎」。（編輯：郭佩蓉）



