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在家做什麼運動最爆汗？全場狂推「1神組合」：絕對是它

▲本土疫情持續延燒，政府不斷呼籲民眾沒事別出門，加上健身房閉館，讓不少有運動習慣的人超痛苦，對此，就有網友好奇「在家做什麼運動最爆汗」，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／取自unsplash）
▲本土疫情持續延燒，政府不斷呼籲民眾沒事別出門，加上健身房閉館，讓不少有運動習慣的人超痛苦，對此，就有網友好奇「在家做什麼運動最爆汗」，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-06-02 11:15:39

本土疫情持續延燒，全台三級警戒延長至6月14日，政府不斷呼籲民眾沒事別出門，不過也因為健身房閉館，讓不少有運動習慣的人超痛苦，對此，就有網友好奇「在家做什麼運動最爆汗」，貼文一出，掀起熱議。

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一名網友在PTT以「在家做什麼運動最爆汗」為題發文，表示他在家太久，想說來運動一下，於是將塵封已久的競速跳繩拿出來，結果「不用五分鐘，全身濕透」。

原PO接著說道，雖然跳繩很快爆汗，但「腳底板好酸」，因此在文末好奇發問「不知道大家在家運動，什麼樣的簡單運動最爆汗，每天待在家需要讓頭腦醒一些」。

▲有網友好奇「在家做什麼運動最爆汗」，貼文一出，跳繩和健身環受到最多人推薦。（示意圖／取自pixabay）
▲有網友好奇「在家做什麼運動最爆汗」，貼文一出，跳繩和健身環受到最多人推薦。（示意圖／取自pixabay）
貼文一出，掀起熱議，「籃球練運球10分鐘褲子全濕，希望不要被鄰居抗議」、「波比跳或深蹲都行啊，重點是決心」、「拿彈力繩練背..濕透」、「有氧拳擊，爆汗指數第一」、「 跳繩，TABATA，HIIT都行」、「做家事洗東洗西、吸地拖地、擦東擦西」、「深蹲，背著很多書的背包，加上翹臀圈有感」、「掃地擦地煮飯全屋消毒」、「波比跳」。

其中受到最多網友推薦的則是「跳繩」和「健身環」這個神組合，「跳繩呀！五分鐘就爆汗」、「健身環」、「跳繩」、「跳繩、健身環」、「健身環真的爆汗」、「絕對健身環...」、「跳繩阿 如果不會吵到樓下」，不過，也有網友提醒，「跳繩鞋子要挑一下，以免足底筋膜炎」。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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