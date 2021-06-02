保持社交距離！奴才居家防疫狂吸貓　牠無奈伸「掌」抵抗

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲粉專「邦邦的日常」有兩隻可愛的虎斑貓兄妹「邦邦」（左）與「虎咪」，其中邦邦擁有圓潤腮幫子，脾氣非常溫和。（圖／粉專邦邦的日常授權提供）

× ▲粉專「邦邦的日常」有兩隻可愛的虎斑貓兄妹「邦邦」（左）與「虎咪」，其中邦邦擁有圓潤腮幫子，脾氣非常溫和。（圖／粉專邦邦的日常授權提供）

別看邦邦擁有豐厚腮幫子看似很威猛，其實牠個性膽小脾氣又溫柔，過去一點風吹草動就會將自己「石化」不動，總是任由奴才們又撸又吸也不會反抗。日前因為疫情升到三級警戒，身為把拔的Kevin Wei

防疫期間有貓真香~

」，因此把拔只要一想到就趁機多吸邦邦幾口，讓平時個性超好的牠逐漸無法忍受，終於在第五天把拔將整張臉「都」到牠面前準備「吸食」時，邦邦終於忍不住伸出貓掌抵住他的鼻子，眼神流露空洞彷彿在表示：「

你夠了！停課到現在你已經連續騷擾我五天了！！

防疫期間請保持社交距離啦！」。

▲平時把拔就很喜歡對邦邦「吸貓」。（圖／粉專邦邦的日常授權提供）

× ▲平時把拔就很喜歡對邦邦「吸貓」。（圖／粉專邦邦的日常授權提供）

▲日前因為把拔居家防疫，已連續在家上課五天，牠終於忍不住伸出肉球抵住把拔的鼻子！（圖／粉專邦邦的日常授權提供）

× ▲日前因為把拔居家防疫，已連續在家上課五天，牠終於忍不住伸出肉球抵住把拔的鼻子！（圖／粉專邦邦的日常授權提供）

▲邦邦：你夠了！給偶保持社交距離！（圖／粉專邦邦的日常授權提供）

× ▲邦邦：你夠了！給偶保持社交距離！（圖／粉專邦邦的日常授權提供）

▲邦邦：什麼時候把拔才要出門啊？本喵快要受不了，再這樣下去偶要逃家啦！（圖／粉專邦邦的日常授權提供）

× ▲邦邦：什麼時候把拔才要出門啊？本喵快要受不了，再這樣下去偶要逃家啦！（圖／粉專邦邦的日常授權提供）

▲COVID-19本土感染爆發，累計確診7503例，圖為全台本土病例地理分布圖（圖／NOWnews製）