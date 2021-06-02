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保持社交距離！奴才居家防疫狂吸貓　牠無奈伸「掌」抵抗

▲虎斑貓遭防疫居家上課的奴才狂騷擾，終於忍不住「伸掌」抵抗！（圖／粉專邦邦的日常授權提供）
▲虎斑貓遭防疫居家上課的奴才狂騷擾，終於忍不住「伸掌」抵抗！（圖／粉專邦邦的日常授權提供）

文/寵毛網

2021-06-02 20:00:00

再這樣下去，主子都要崩潰啦！粉專「邦邦的日常」主人翁「邦邦」是一隻個性超好的虎斑貓，經常被奴才抓去「吸貓」，日前因為防疫升級奴才在家上課已連續五天，受不了每天被騷擾，這天牠忍不住伸手抵住奴才的鼻子，彷彿在說：「你夠了！給我保持社交距離！」。

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▲粉專「邦邦的日常」有兩隻可愛的虎斑貓兄妹「邦邦」（左）與「虎咪」，其中邦邦擁有圓潤腮幫子，脾氣非常溫和。（圖／粉專邦邦的日常授權提供）
▲粉專「邦邦的日常」有兩隻可愛的虎斑貓兄妹「邦邦」（左）與「虎咪」，其中邦邦擁有圓潤腮幫子，脾氣非常溫和。（圖／粉專邦邦的日常授權提供）
別看邦邦擁有豐厚腮幫子看似很威猛，其實牠個性膽小脾氣又溫柔，過去一點風吹草動就會將自己「石化」不動，總是任由奴才們又撸又吸也不會反抗。日前因為疫情升到三級警戒，身為把拔的Kevin Wei只能在家遠端上課，由於隨時都能看見邦邦並且「防疫期間有貓真香~」，因此把拔只要一想到就趁機多吸邦邦幾口，讓平時個性超好的牠逐漸無法忍受，終於在第五天把拔將整張臉「都」到牠面前準備「吸食」時，邦邦終於忍不住伸出貓掌抵住他的鼻子，眼神流露空洞彷彿在表示：「你夠了！停課到現在你已經連續騷擾我五天了！！防疫期間請保持社交距離啦！」。

▲平時把拔就很喜歡對邦邦「吸貓」。（圖／粉專邦邦的日常授權提供）
▲平時把拔就很喜歡對邦邦「吸貓」。（圖／粉專邦邦的日常授權提供）
▲日前因為把拔居家防疫，已連續在家上課五天，牠終於忍不住伸出肉球抵住把拔的鼻子！（圖／粉專邦邦的日常授權提供）
▲日前因為把拔居家防疫，已連續在家上課五天，牠終於忍不住伸出肉球抵住把拔的鼻子！（圖／粉專邦邦的日常授權提供）
▲邦邦：你夠了！給偶保持社交距離！（圖／粉專邦邦的日常授權提供）
▲邦邦：你夠了！給偶保持社交距離！（圖／粉專邦邦的日常授權提供）
被貓拒絕的Kevin將照片分享到貓咪社團，果然很快就引起許多網友熱議，不少人笑說：「受害者一般不是要打馬賽克的嗎？能以真喵目示人你真勇敢 」、「貓咪希望有社交距離啊」、「受害者懂看鏡頭」、「喵喵，再忍耐一下，被騷擾的日子很快就可以過去了」、「喵：看我用埋過屎的手蓋你鼻子」。（編輯：陳珮瑜）

▲邦邦：什麼時候把拔才要出門啊？本喵快要受不了，再這樣下去偶要逃家啦！（圖／粉專邦邦的日常授權提供）
▲邦邦：什麼時候把拔才要出門啊？本喵快要受不了，再這樣下去偶要逃家啦！（圖／粉專邦邦的日常授權提供）
▲COVID-19本土感染爆發，累計確診7503例，圖為全台本土病例地理分布圖（圖／NOWnews製）
▲COVID-19本土感染爆發，累計確診7503例，圖為全台本土病例地理分布圖（圖／NOWnews製）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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