呼籲高風險熱區民眾快篩 侯友宜：把隱藏陽性確診找出來
新北疫情仍在高峰！新北市長侯友宜今（2）日在市政會議上指出，新北市的疫情還是在高峰期，呼籲在比較嚴重、更高風險里的民眾，能夠出來快篩，希望趕快把一些隱藏性的陽性確診個案找出來；此外，現有的30處篩檢站量能，足以面對嚴重區的民眾來篩檢。
記者陳志仁／新北報導
2021-06-02 12:00:48
針對板橋民享街的民有市場從今日起停業3天，未來對於市場的管制還有沒有相關的計畫？侯友宜表示，將由每個市場的自治會提管理辦法，搭配市府嚴格的執行；市府會派出適當的警力、志工，及區公所、市場處的夥伴，到現場落實防疫的管理，如果做不到「就停業！」
至於美容美髮業是不是會比照市場去稽查，自我管理做不好也是不准營業呢？侯友宜回應，新北市有將近有1萬家的美容美髮業，市府也要求工會搭配區公所來落實防疫；此外，若經由區公所的現場稽查，防疫沒有辦法做好的話，「該停業、就會下令停業。」
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