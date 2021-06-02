COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

呼籲高風險熱區民眾快篩　侯友宜：把隱藏陽性確診找出來

▲新北市長侯友宜呼籲，在比較嚴重、更高風險里的民眾，能夠出來快篩，希望趕快把一些隱藏性的陽性確診個案找出來。（圖／新北市政府新聞局提供）
▲新北市長侯友宜呼籲，在比較嚴重、更高風險里的民眾，能夠出來快篩，希望趕快把一些隱藏性的陽性確診個案找出來。（圖／新北市政府新聞局提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-06-02 12:00:48

新北疫情仍在高峰！新北市長侯友宜今（2）日在市政會議上指出，新北市的疫情還是在高峰期，呼籲在比較嚴重、更高風險里的民眾，能夠出來快篩，希望趕快把一些隱藏性的陽性確診個案找出來；此外，現有的30處篩檢站量能，足以面對嚴重區的民眾來篩檢。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲新北市明日將再新設立淡水第一區5里、泰山第一區7里得熱區防疫中心，全新北市目前有20個熱區防疫中心，遍佈13個行政區、182里。（圖／新北市政府提供）
▲新北市目前有20個熱區防疫中心，遍佈13個行政區、182里。（圖／新北市政府提供）
 

針對板橋民享街的民有市場從今日起停業3天，未來對於市場的管制還有沒有相關的計畫？侯友宜表示，將由每個市場的自治會提管理辦法，搭配市府嚴格的執行；市府會派出適當的警力、志工，及區公所、市場處的夥伴，到現場落實防疫的管理，如果做不到「就停業！」

至於美容美髮業是不是會比照市場去稽查，自我管理做不好也是不准營業呢？侯友宜回應，新北市有將近有1萬家的美容美髮業，市府也要求工會搭配區公所來落實防疫；此外，若經由區公所的現場稽查，防疫沒有辦法做好的話，「該停業、就會下令停業。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
77.46%22.54%
2021-06-02-2021-06-05

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

贊成
不贊成
94.74%5.26%
2021-06-01-2021-06-04

中央政府力挺國產疫苗，您認為是否有炒股？

有炒股
沒有炒股
84.56%15.44%
2021-06-01-2021-06-03
中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

繼續作答
請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

繼續作答
即時
推薦閱讀