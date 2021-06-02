COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

宅配量大暴增！送貨司機「撐不住」　崩潰喊：別再網購了

▲本土疫情持續延燒，全台三級警戒延長至6月14日，政府也不斷呼籲民眾沒事待在家，不過卻也讓不少人開始瘋狂網購，使物流業忙翻，對此，就有一名宅配司機崩潰喊「可以暫時不要網購了嗎」，甚至還有司機表示「想請無薪假」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
▲本土疫情持續延燒，全台三級警戒延長至6月14日，政府也不斷呼籲民眾沒事待在家，不過卻也讓不少人開始瘋狂網購，使物流業忙翻，對此，就有一名宅配司機崩潰喊「可以暫時不要網購了嗎」，甚至還有司機表示「想請無薪假」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-06-02 12:35:27

本土疫情持續延燒，全台三級警戒延長至6月14日，政府也不斷呼籲民眾沒事待在家，不過卻也讓不少人開始瘋狂網購，使物流業忙翻，對此，就有一名宅配司機崩潰喊「可以暫時不要網購了嗎」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

一名自稱是宅配司機的網友昨（1）日在臉書社團《爆怨2公社》發文，表示「拜託各位，可以先暫時不要網購了嗎？也暫時不要再寄包裹了」，而他也無奈解釋，「包裹已經無法隔日配達了，要幾天？不知道，不要再問今天寄什麼時候會到，各家宅配業都已經倒線了，覺得身心疲憊」。

▲一名宅配司機在臉書社團《爆怨2公社》發文。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）
▲一名宅配司機在臉書社團《爆怨2公社》發文。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）
貼文一出，網友紛紛留言，「感謝你們疫情期間冒著風險送貨給大家」、「降低非必要的網購，感謝，辛苦了」、「謝謝你們辛苦了，支持休息，貨慢慢送沒關係」、「前喵喵表示辛苦了各位」、「我弟弟也是每天每日沒夜的在送貨，累到怎麼睡著都不知道」、「辛苦了」。

事實上，受到疫情影響，物流大塞車，像是黑貓宅急昨（1）日就公告調整服務內容，1日至3日暫停受理寄往北北桃竹低溫包裹，14日前不保證貨品隔日送達，也無法指定配送時間；另外，新竹物流也跟進，1日到4日暫停受理寄往台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣（市）低溫包裏，提醒民眾，寄送物件前，還需衡量效期後再寄出，較為保險。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
77.46%22.54%
2021-06-02-2021-06-05

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

贊成
不贊成
94.74%5.26%
2021-06-01-2021-06-04

中央政府力挺國產疫苗，您認為是否有炒股？

有炒股
沒有炒股
84.56%15.44%
2021-06-01-2021-06-03
中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

繼續作答
請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

繼續作答
即時
推薦閱讀