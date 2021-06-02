宅配量大暴增！送貨司機「撐不住」　崩潰喊：別再網購了

本土疫情持續延燒，全台三級警戒延長至6月14日，政府也不斷呼籲民眾沒事待在家，不過卻也讓不少人開始瘋狂網購，使物流業忙翻，對此，就有一名宅配司機崩潰喊「可以暫時不要網購了嗎」。





我是廣告 請繼續往下閱讀

一名自稱是宅配司機的網友昨（1）日在臉書社團《爆怨2公社》發文，表示「拜託各位，可以先暫時不要網購了嗎？也暫時不要再寄包裹了」，而他也無奈解釋，「包裹已經無法隔日配達了，要幾天？不知道，不要再問今天寄什麼時候會到，各家宅配業都已經倒線了，覺得身心疲憊」。



