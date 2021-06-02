挺醫護！橘子集團捐贈15萬件醫療級隔離衣予台大醫院
本土新冠肺炎疫情嚴峻，全國醫療院所的儲備資源皆快速消耗中，因此橘子集團決定捐贈隔離衣予台大醫院，盼以實際行動紓緩醫療物資壓力，助台灣早日脫離疫情。
編輯中心/綜合報導
2021-06-02 13:13:27｜2021-06-02 16:30:14
目前醫護量能持續吃緊，日前得知台大醫院的醫療物資消耗極快，光是隔離衣的月需求量就超過10萬件。橘子集團董事長劉柏園表示：「為第一線醫護人員健康與安全盡一份力，橘子集團捐出15萬件醫療級隔離衣予收治大量重症病患的台大醫院，共同為抗疫努力」。
此次有賴隔離衣製造商得力實業積極調度，才能及早將隔離衣送抵台大醫院，而得力實業亦共襄盛舉，捐出1萬件。另外，同喬集團與南六集團也決定跟進捐贈送暖，聯手捐出15萬份外科手術醫用口罩到台大醫院，與橘子一同支持台灣醫護；也期待全民繼續保持警覺，讓社會及早恢復正常運作。
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