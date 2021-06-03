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影／傳說中的「黑卡」開箱！任何奇怪願望都能實現？

▲傳說中的美國運通黑卡，到底有多神奇呢？（圖／超派人生 授權）
▲傳說中的美國運通黑卡，到底有多神奇呢？（圖／超派人生 授權）

影像中心/綜合報導

2021-06-03 10:00:00

財富自由是不少人終其一生奮鬥的目標，然而有一項金融產品，就有著象徵的意義，那就是大街小巷傳頌，卻鮮少有人親眼所見的「黑卡」。Youtube頻道「超派人生」就獲得了超級稀有的美國運通黑卡，而他更是不吝嗇在觀眾面前開箱「外型」、「功能」、「故事」，揭開黑卡神秘的面紗。

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▲為了驗證黑卡的真實功能，超派人生直接致電客戶關係經理求證。（圖／超派人生
▲為了驗證黑卡的真實功能，超派人生直接致電客戶關係經理求證。（圖／超派人生 授權）
 

傳聞中，黑卡不但象徵著富有、權貴，更有著「實現夢想之卡」的美譽，超派人生在拿到黑卡後的第一件事，就是要來驗證這些傳聞到底是不是真的，「重量三倍」、「合法的都能實現」等，都是這次開箱的目標。

▲人氣美食、飯店，美國運通團隊都可以協助預約。（圖／超派人生
▲人氣美食、飯店，美國運通團隊都可以協助預約。（圖／超派人生 授權）
 

超派人生致電美國運通客戶關係經理，求證黑卡會員所具有的權益，客戶關係經理表示，舉凡「想要找的特殊包包手錶」、「想吃的餐廳飯店預約」，甚至是超夯的演唱會門票代購，都可以透過人力派遣的方式來盡量滿足客戶。

▲客戶關係經理坦言，完成客戶任務不靠後台，全靠團隊土法煉鋼。（圖／超派人生
▲客戶關係經理坦言，完成客戶任務不靠後台，全靠團隊土法煉鋼。（圖／超派人生 授權）
 

影片最後，超派人生更是直接向客戶關係經理提出，要尋找「國小的第二個女朋友」，經理也坦白的說，其實面對客戶的需求，他們並沒有任何強硬的後台協助，都是團隊靠土法煉鋼來達成目標，所以請教了「人名、畢業年級、畢業學校」後，團隊再打去學校拿到畢業紀念冊，如此完成客戶的尋人任務。（文字編輯：沈傳恩）
 

▶感謝授權：超派人生
完整影片：https://youtu.be/ymb-tInLrKc

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