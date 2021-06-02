打莫德納疫苗「4天後身體狀況」曝！女訝異：其實蠻輕鬆

新冠肺炎（COVID-19）本土疫情大爆發，近來台灣面臨疫苗短缺問題，讓各界吵的不可開交，不過除了缺疫苗，也有不少人擔心其副作用；對此，就有一名女網友發文，透露自己打完疫苗的心得，也表示「輕鬆的讓我蠻意外」，要大家別太緊張。





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該名女網友昨（1）日在社群平台《Dcard》上以「莫德納疫苗第一劑心得」為題發文，表示自己今年24歲，人在國外，運動量0，也無嚴重病史，大約在一個禮拜前打完第一劑疫苗，但她也強調，「每個人體質不同，打完情況也會有些不同，打不打跟什麼時候打，還是自己斟酌最重要」。





原PO也表示，在國外打疫苗，是到場才會告訴你今天打的是什麼牌子，「當然，到場決定，不想要就站起來走人也行，我知道有人因為到場發現是AZ就決定延期」，也因為那天的規定是2003年以前生的人打莫德納疫苗，「輝瑞（Pfizer）留給年紀小一些的」。





原PO也透露，施打疫苗過程相當迅速，「17:25被打，阿姨直奔主題，又快又準；17:30左右到旁邊等，需要等15分鐘觀察期；17:45準備回家，趕著寫作業」，第一天傍晚原PO除了手痛以外，沒什麼其他感覺，照常寫作業、打電動和畫畫，凌晨兩點就睡了。





▲女網友PO出疫苗紀錄卡。（圖／翻攝自《Dcard》）

最後，原PO也在文末表示，爸媽比她還要早打疫苗，而他們打的是輝瑞，情況也和她差不多，只是沒有頭痛的症狀出現，「希望分享一下好的經驗，讓大家別太緊張，身邊朋友們都推薦請小半天假，或者下午打，打完如果有任何不舒服可以直接休息」。





貼文一出，掀起熱議，「昨天剛打完AZ第二劑，手稍微痛而已，比第一劑好太多了！目前抱著感恩的心有打到第二劑」、「我有朋友是醫護人員，他昨天早上打AZ到現在頭還在暈」、「我打Pfizer，完全沒啥副作用欸」、「我打完moderna第二劑的隔天不舒服到無法下床，直接睡一天」、「朋友醫護人員，前天打完AZ，目前發燒第二天，每個人症狀真的都不太相同」。（編輯：郭佩蓉）



