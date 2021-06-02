COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

打莫德納疫苗「4天後身體狀況」曝！女訝異：其實蠻輕鬆

▲有一名女網友發文，透露自己打完莫德納疫苗的心得，也表示「其實比想像中輕鬆」，要大家別太緊張。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲有一名女網友發文，透露自己打完莫德納疫苗的心得，也表示「其實比想像中輕鬆」，要大家別太緊張。（示意圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2021-06-02 13:55:18

新冠肺炎（COVID-19）本土疫情大爆發，近來台灣面臨疫苗短缺問題，讓各界吵的不可開交，不過除了缺疫苗，也有不少人擔心其副作用；對此，就有一名女網友發文，透露自己打完疫苗的心得，也表示「輕鬆的讓我蠻意外」，要大家別太緊張。

我是廣告 請繼續往下閱讀

該名女網友昨（1）日在社群平台《Dcard》上以「莫德納疫苗第一劑心得」為題發文，表示自己今年24歲，人在國外，運動量0，也無嚴重病史，大約在一個禮拜前打完第一劑疫苗，但她也強調，「每個人體質不同，打完情況也會有些不同，打不打跟什麼時候打，還是自己斟酌最重要」。

原PO也表示，在國外打疫苗，是到場才會告訴你今天打的是什麼牌子，「當然，到場決定，不想要就站起來走人也行，我知道有人因為到場發現是AZ就決定延期」，也因為那天的規定是2003年以前生的人打莫德納疫苗，「輝瑞（Pfizer）留給年紀小一些的」。

原PO也透露，施打疫苗過程相當迅速，「17:25被打，阿姨直奔主題，又快又準；17:30左右到旁邊等，需要等15分鐘觀察期；17:45準備回家，趕著寫作業」，第一天傍晚原PO除了手痛以外，沒什麼其他感覺，照常寫作業、打電動和畫畫，凌晨兩點就睡了。

▲女網友PO出疫苗紀錄卡。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲女網友PO出疫苗紀錄卡。（圖／翻攝自《Dcard》）
但到了第二天早上，原PO坦言「手臂痛爆，怎麼動都痛，好像傷口一樣痛」，不過像是疲倦、發燒等症狀都沒有發生，只有一點隱隱的頭痛，不過她認為應該也和月經快來有關係；第三天只有手臂有出現一點類似運動後的痠痛；而第四天則是連痠痛都沒了，「想當初打HPV疫苗時，手一週都抬不起來，這次倒是輕鬆的讓我意外」。

最後，原PO也在文末表示，爸媽比她還要早打疫苗，而他們打的是輝瑞，情況也和她差不多，只是沒有頭痛的症狀出現，「希望分享一下好的經驗，讓大家別太緊張，身邊朋友們都推薦請小半天假，或者下午打，打完如果有任何不舒服可以直接休息」。

貼文一出，掀起熱議，「昨天剛打完AZ第二劑，手稍微痛而已，比第一劑好太多了！目前抱著感恩的心有打到第二劑」、「我有朋友是醫護人員，他昨天早上打AZ到現在頭還在暈」、「我打Pfizer，完全沒啥副作用欸」、「我打完moderna第二劑的隔天不舒服到無法下床，直接睡一天」、「朋友醫護人員，前天打完AZ，目前發燒第二天，每個人症狀真的都不太相同」。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
78.42%21.58%
2021-06-02-2021-06-05

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

贊成
不贊成
94.86%5.14%
2021-06-01-2021-06-04

中央政府力挺國產疫苗，您認為是否有炒股？

有炒股
沒有炒股
84.5%15.5%
2021-06-01-2021-06-03
請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

繼續作答
中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀