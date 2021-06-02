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堵破口！28個重熱里確診者足跡最多　侯友宜籲：儘速快篩

▲侯友宜說，新北有7區、28里被列為「重熱里」，但為避免重熱里的里民遭標籤化，不會公布里名。（圖／新北市政府提供）
▲侯友宜說，新北有7區、28里被列為「重熱里」，但為避免重熱里的里民遭標籤化，不會公布里名。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-06-02 16:43:18

新北的疫情持續升溫！中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（2）日宣布，國內新增372例的確診個案，另校正回歸的本土個案有177例，總計549例，又以新北市的310例（包含校正回歸115例）最多。

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▲侯友宜指出，今日公布的195例個案（另校正回歸115例），以板橋的39例最高，其次為土城31例、三重30例。（圖／新北市政府提供）
▲侯友宜指出，今日公布的195例個案（另校正回歸115例），以板橋的39例最高，其次為土城31例、三重30例。（圖／新北市政府提供）
 

新北市長侯友宜主持防疫會議時表示，新北市目前有4602人居家隔離，確診人數為3947例，其中前三多的區域為板橋885例、中和635例、三重452例，今日公布的195例個案（另校正回歸115例），以板橋的39例最高，其次為土城31例、三重30例；此外，新北疫情仍然嚴峻，而林口、三峽、瑞芳、永和、汐止、鶯歌等6區的風險上升。

▲新北市目前有4602人居家隔離，確診人數為3947例，其中前三多的區域為板橋885例、中和635例、三重452例。（圖／新北市政府提供）
▲新北市目前有4602人居家隔離，確診人數為3947例，其中前三多的區域為板橋885例、中和635例、三重452例。（圖／新北市政府提供）
侯友宜指出，「新北市完全沒有樂觀的權利！」從熱區防疫中心做詳細的分析，新北有1032個里，要讓里長知道風險在哪裡，才能與市府並肩作戰，特別再把7個疫情嚴重區的里，再區分為高風險、中風險與低風險，其中板橋區有35個高風險的里，這都是依據足跡、確診個案做出來的分析量表，並將相關的資訊公布在「新北災訊E點通」，以供里長參考，共同對抗疫情。

▲新北市依據足跡、確診個案做出來的分析量表，將板橋等7區列為疫情熱區。（圖／新北市政府提供）
▲新北市依據足跡、確診個案做出來的分析量表，將板橋等7區列為疫情熱區。（圖／新北市政府提供）
 

其中，板橋區有35個高風險的里，有7個里經大數據分析是重中之重，也就是所謂的「重熱里」，確診個案數特別突出、足跡也特別多，另還包括中和8個、三重2個、新莊3個、新店2個、永和3個及土城3個，但為避免重熱里的里民遭標籤化，不會公布里名；重熱里的防疫措施，包括呼籲里民儘速快篩、非必要民生場所停業、加強環境清消頻率，及里長廣播、高頻率巡查與勸導。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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