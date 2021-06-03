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房市／走過低潮　林琮庭工作結合公益

▲信義房屋三重五華店店長林琮庭串起工作與公益的連結。（圖／NOWnews資料照片）
▲信義房屋三重五華店店長林琮庭串起工作與公益的連結。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-06-03 08:00:00

信義房屋三重五華店店長林琮庭大學餐旅管理系畢業，進入房仲業除了想挑戰高收入工作，更想看到「客戶買到理想房子的笑臉」，在信義房屋12年來，他遇過低潮，也難免對工作失去熱情，但他選擇以正面心態「賦予工作意義」，更將工作與公益結合一起。

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34歲的林琮庭自輔大餐旅管理系畢業後，考量家中經濟，決定挑戰高挑戰、高收入的業務工作，因為房仲工作可看到客戶成家的笑臉，他第一份工作選擇加入信義房屋。

因為個性熱情、嘴又甜，林琮庭經營商圈就像「里長伯」般，街頭巷尾的住戶都認得他，也因此他一入行就很順利，一路拿下公司的新秀獎，不到25歲就升上專案經理，就在前途一片看好，他跌了個大跤。

林琮庭說，當時有次因為太過勞累看錯車位編號，帶買方去看非委託物件的車位，發現錯誤後第一時間向店長承認並告知買方，但屋主已收了訂金，而後來買方也因為車位考量決定不買該物件，導致公司產生50萬訂金的損失，林琮庭因此被記大過，這對當時入行一路順遂的他，是不小的打擊。

被記大過的他，一年不能選店長，林琮庭不禁灰心「難道無路可走了嗎？」，他選擇休息一周，可能是因為長久的經營有回報，休息時有其他同仁售出他的庫存物件，讓他單月累積200萬業績，之後也順利選上店長。

房仲業的高工時，讓他曾經累到身體出狀況，他也不禁思考「難道生活中只剩下工作與賺錢」？他決定從自身做起，「幫工作賦予意義」，希望自己做的工作能對社會有幫助。

林琮庭表示，像是他店裡招待客人的茶、咖啡、點心，都是在地店家的產品，每當客人來店，他會遞上自製菜單，菜單上寫著選用商圈店家的那些產品與理念，隨手的小動作讓周邊商圈共榮、共好。

此外，像是信義房屋定期會補助各分店辦公益活動，免費幫周邊社區住戶換燈泡、換紗窗等服務，但他自己「多想一點、多做一點」，將善的循環連結起來，像是他會請住戶順手捐2張發票，他再協助募集發票捐給流浪動物之家，許多住戶拿了一大疊發票支持，他也每年辦捐血活動，號召社區住戶一起響應。

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