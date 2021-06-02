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疫苗分配不公！謝國樑籲基隆市自行採購　林右昌給軟釘子

▲基隆市長林右昌今（2）日回應，他是基隆市長，他的責任與工作，就是照顧好所有基隆市民的健康與安全，也會努力跟中央來爭取疫苗。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市長林右昌今（2）日回應，他是基隆市長，他的責任與工作，就是照顧好所有基隆市民的健康與安全，也會努力跟中央來爭取疫苗。（圖／基隆市政府提供）

記者陳志仁／基隆報導

2021-06-02 17:45:35

中央疫情指揮中心1日分配基隆1700劑AZ疫苗，這樣的數量讓基隆市長林右昌頗有微詞，呼籲中央在分配疫苗時，應該把北北基桃視為同一區域；前立委謝國樑肯定林右昌對中央疫苗的分配表達不滿，也呼籲林右昌比照其它縣市首長自行對外採購疫苗的想法。

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▲前立委謝國樑（右）發表與詹斯敦（左）合著的新書《千分之三的意義：兩位聽損兒爸爸一起攜手走過的成長路程》，分享陪伴女兒「小愛」的心路歷程，同時鼓勵社會大眾不要用異樣眼光看待聽損兒。（圖／記者呂烱昌攝.2020.12.19）
▲前立委謝國樑（右）肯定林右昌對中央疫苗的分配表達不滿，也呼籲林右昌比照其它縣市首長自行對外採購疫苗的想法。（圖／資料照，記者呂烱昌攝）
 

林右昌今（2）日回應，他是基隆市長，他的責任與工作，就是照顧好所有基隆市民的健康與安全，這是他做該做的事情，也會努力跟中央來爭取疫苗；此外，北北基桃是一個首都的生活圈，中央在思考雙北的防疫工作時，不應該把基隆、桃園區隔化，應以區域聯防的概念一起做好防疫，才能確保雙北的疫情獲得控制，這也是他再三的呼籲與爭取，希望中央能正視。

謝國樑指出，基隆市日前向中央疫情指揮中心申15000劑AZ疫苗，但中央只給基隆1700劑，當他聽到這個消息時，感到十分的無奈和不滿，基隆的疫情雖然在5月31日有減緩，但仍有復發的疑慮；強烈呼籲中央應讓基隆比照雙北，疫苗施打對象擴及到第二類、第三類人員，增加基隆的疫苗配給數量，讓市府的防疫人員，及維持社會運作的必要人員都有疫苗可打。

謝國樑表示，施打疫苗是能夠緩解疫情的最主要方法，讓民眾早一日施打疫苗，就能讓民眾早一日免於疫情的威脅，但目前政府的疫苗進口量遠遠不足需求，高端疫苗的研發也還未進入第3階段實驗，若按照這樣的情況推斷，一般民眾可能要等到第三季、第四季，甚至是明年才能打完2劑疫苗，這樣的情況實在讓人擔憂。

謝國樑說，國際間也發展出疫苗護照，只要施打WHO認證的國際疫苗，就可自由出入各國，若台灣高端疫苗未獲得國際的認可，將無法出入他國，這也是民眾必須擁有選擇疫苗種類的重要原因；建議市府可考慮其它縣市的做法，另闢管道自行向外採購疫苗，讓民眾選擇施打疫苗的種類，同時也呼籲市議會的國民黨團主動提案，要求市府自行採購疫苗，讓基隆民眾儘早擺脫疫情。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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