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房市／為了工作　高雄年輕戶長在3區最多

▲楠梓區35歲以下戶長占比近13%，是高雄各區相對高。（圖／NOWnews資料照片）
▲楠梓區35歲以下戶長占比近13%，是高雄各區相對高。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-06-03 18:00:00

內政部不動產資訊平台統計今年第一季高雄市各區戶長年齡，南北高雄各有小港、楠梓與仁武區，35歲以下戶長占比接近13%，是各主要行政區比率相對較高者。專家說明，3區同時也是年輕首購族的購屋熱區，主要與建商推案鎖定首購族，以及周邊工作機會多等兩大因素有關。

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內政部資料顯示，高雄各主要行政區35歲以下戶長占比大多在1成以內，唯仁武12.85%、小港12.68%、楠梓12.66%例外。

住商不動產小港弘平店副店長丁晉偉指出，這三區域同時也是南北高雄的首購熱區，之所以青年戶長的比率較高，除了建商在當地推案以小2房、小3房等首購宅為主，總價相對親民之外，也都鄰近就業機會，例如小港週邊是中鋼等企業所在，楠梓與仁武也近工業區等。進一步以小港為例，整體來說購屋總價都能控制在900萬以內。

信義房屋楠梓土庫店店長蔡岳霖也指出，年輕人普遍願意負擔較長時間的通勤成本，因此，考量房價親民，或者相同預算，能夠在蛋白區買到屋齡較新、街廓經過重劃的社區，對這類型購屋族頗具吸引力。

蔡岳霖觀察，除了屋齡新、街廓整齊等誘因，年輕首購族買進楠梓偏好的物件類型還會以「有沒有子女」來區分。若是小家庭有生養子女，通常會鎖定3房以上、室內坪數20初的物件，總價含車位約950萬以內；但若是沒有子女的買方，則更加偏好2房、室內15坪左右的物件，不含車位總價約在500萬左右。

值得注意的是，近期台灣疫情嚴峻，南部蛋白區雖相對確診個案數不若北部多，也並非所有社區都全面禁止帶看，但買賣雙方確實態度轉趨謹慎。但蔡岳霖表示，網友對物件點擊率並沒有降低，推測待疫情趨緩，有剛性需求的自住客就會漸漸回籠。

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