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影／小吃店暗夜違規營業　談笑聲菸味露餡遭逮

▲防疫三級警戒酒家不得營業，中壢分局昨晚又查獲一家違規營業的「小吃店」。（圖／中壢分局提供）
▲防疫三級警戒酒家不得營業，中壢分局昨晚又查獲一家違規營業的「小吃店」。（圖／中壢分局提供）

記者李春台/桃園報導

2021-06-02 18:15:33

又有小吃店違規營業，中壢警分局昨（1）日晚間21時左右，查獲華勛街一家招牌是小吃店，但實際是女侍陪酒的酒家違規營業，稽查過程還有一名未戴口罩的男子闖入，警方也依未戴口罩相關規定裁罰。

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中壢警方指出，昨晚仁愛派出所巡邏員警巡邏發現，華勛街某小吃店雖大門緊閉，但室內仍傳出談笑聲及濃厚菸味，懷疑這家小吃店有違規暗自營業情形，因此派員喬裝埋伏查處，並於23時左右進入小吃店內，發現61年次曾姓負責人及70年次張姓和61年次管姓女陪侍共3名。經查該址以小吃店為市招，惟實際營業項目應屬有女陪侍之酒家業，依照防疫第三級警戒規定應暫停營業，警方依規定製作紀錄表，移請相關單位裁處。

員警於店內稽查過程中，有1名未戴口罩疑似客人之男子進入，警方蒐證後，未戴口罩部分亦依規製表送裁罰。警方呼籲業者及民眾，防疫期間應確實遵守相關規定，特定場所未依規定停業者，也將依法開罰6萬至30萬元，請民眾切勿心存僥倖以身試法。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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