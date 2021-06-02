影／小吃店暗夜違規營業　談笑聲菸味露餡遭逮

又有小吃店違規營業，中壢警分局昨（1）日晚間21時左右，查獲華勛街一家招牌是小吃店，但實際是女侍陪酒的酒家違規營業，稽查過程還有一名未戴口罩的男子闖入，警方也依未戴口罩相關規定裁罰。
記者李春台/桃園報導
2021-06-02 18:15:33
中壢警方指出，昨晚仁愛派出所巡邏員警巡邏發現，華勛街某小吃店雖大門緊閉，但室內仍傳出談笑聲及濃厚菸味，懷疑這家小吃店有違規暗自營業情形，因此派員喬裝埋伏查處，並於23時左右進入小吃店內，發現61年次曾姓負責人及70年次張姓和61年次管姓女陪侍共3名。經查該址以小吃店為市招，惟實際營業項目應屬有女陪侍之酒家業，依照防疫第三級警戒規定應暫停營業，警方依規定製作紀錄表，移請相關單位裁處。
員警於店內稽查過程中，有1名未戴口罩疑似客人之男子進入，警方蒐證後，未戴口罩部分亦依規製表送裁罰。警方呼籲業者及民眾，防疫期間應確實遵守相關規定，特定場所未依規定停業者，也將依法開罰6萬至30萬元，請民眾切勿心存僥倖以身試法。
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