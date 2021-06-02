在家中也要防疫　林右昌：確診案例65%源自家庭群聚

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此外，在今日18位確診個案中，案8904及案8906是50多歲夫妻，是日前確診美髮店員工的友人，案9805是10多歲女性，也是該位美髮店員工的女兒，經匡列並採檢後確診；其餘也多半是之前確診個案的家人，總計有分屬6個家庭。
林右昌表示，經統計確診的個案中，家庭群聚案件就佔65%以上，因此提醒大家回到家也不能疏忽了防疫工作，像案8218美髮店的員工傳染給女兒及友人夫妻，案7965也因為到案4616家中串門子而感染且導致先生染疫，衍生2個家庭共6位個案；成功市場已過世的案3519，全家一共9人確診，整個成功市場的關聯個案更高達14人。
林右昌說，原訂明（3）日復市的安樂市場，因市場自治會跟攤商間對於管理跟防疫準備工作未達成共識，再加上疫情仍然嚴峻，市府請市場再休市一週，6月10日零時才能重新開業；另市府特爭取600部血氧機，將由衛生局分配給居家隔離的民眾，在隔離期間監測血氧的狀況。
林右昌補充，截至1日的22時止，警察局已查獲151件違反第三級警戒的防疫規定案件，包括民眾未依規定配戴口罩有143件、特定營業場所違規營業2件、違規辦理進香活動1件、查獲假訊息3件、室內室外違規聚集2件；呼籲民眾要配合各項防疫規定。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。