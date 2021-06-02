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終結疫情的關鍵？侯友宜：全國群體免疫力達6成

▲新北市長侯友宜今（2）日在新北防疫會議呼籲中央，「拚疫苗、拚疫苗的接種」，讓疫苗保護全國民眾的生命。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜今（2）日在新北防疫會議呼籲中央，「拚疫苗、拚疫苗的接種」，讓疫苗保護全國民眾的生命。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-06-02 21:04:01

新北市長侯友宜今（2）日在新北防疫會議呼籲中央，將疫苗接種計畫、群體免疫時間表，清楚告訴全國民眾，「拚疫苗、拚疫苗的接種」，讓疫苗保護全國民眾的生命；此外，土城區的確診案例增加，是因為爆發長照機構的群聚所致，整體沒有上升這麼快。

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侯友宜強調，終結疫情的關鍵是打到疫苗，中央說8月會有1000萬劑的疫苗進來，不過最快也要9月才能打完，另中央預估每個月再進400萬劑的疫苗，但要達到群體免疫力，至少全國要打到6成；依目前疫苗的數量，大概到明年初、過年前才能達成。

侯友宜認為，若民間企業團體願意捐贈、採購國際認可的疫苗，盼中央能加速的審查通過，讓民間捐贈、採購的1000萬劑疫苗，在7、8月就能運抵台灣；這樣全國群體的免疫力，就有機會在9月中、下旬達到6成，因此民間捐贈的1000萬劑疫苗至為關鍵。

侯友宜希望大家一起團結打疫苗，可減少很多重症者的死亡，也能讓全國的民眾恢復正常的生活；呼籲中央疫苗接種計畫、群體免疫時間表，清楚告訴全國民眾，讓大家心裡有準備，共同面對防疫新生活，提早4個月打到疫苗，可挽回更多條的生命，「拚疫苗、拚疫苗的接種」，讓疫苗保護全國民眾的生命。

衛生局補充，土城住宿型長照機構該共有38名的住民、19名工作人員，其中6名工作人員從5月11起日未上班，因此實際只有13名工作人員上班，合計共51名；5月28日該機構1位80歲的長輩發燒，經送醫檢測（PCR）陽性，隨即住院治療，社會局接獲通報後，立即啟動緊急應變作業，進行快篩及PCR檢測，機構立即採取分艙、分流、分樓層方式照顧。

▲新北市公布護理、長照機構的防疫措施，包括採取分艙、分流的照顧，及照護者優先快篩及打疫苗。（圖／新北市政府提供）
▲新北市公布護理、長照機構的防疫措施，包括採取分艙、分流的照顧，及照護者優先快篩及打疫苗。（圖／新北市政府提供）
 

衛生局指出，經PCR檢測的結果，25名陽性確診的住民全數送醫，但其中1名死亡，死亡者為99歲的女性住民，有中風及肺部的疾病，今年1月起連續多次因肺部的疾病住院，5月29日快篩陽後，又有症狀後送至雙和醫院治療，5月30日死亡，6月1日確診；另8名工作人員陽性確診，則安排檢疫隔離，總計共33名確診，而檢測陰性的住民另送備援單位照顧，感染源仍進行疫調中。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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