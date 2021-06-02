終結疫情的關鍵？侯友宜：全國群體免疫力達6成

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侯友宜認為，若民間企業團體願意捐贈、採購國際認可的疫苗，盼中央能加速的審查通過，讓民間捐贈、採購的1000萬劑疫苗，在7、8月就能運抵台灣；這樣全國群體的免疫力，就有機會在9月中、下旬達到6成，因此民間捐贈的1000萬劑疫苗至為關鍵。
侯友宜希望大家一起團結打疫苗，可減少很多重症者的死亡，也能讓全國的民眾恢復正常的生活；呼籲中央疫苗接種計畫、群體免疫時間表，清楚告訴全國民眾，讓大家心裡有準備，共同面對防疫新生活，提早4個月打到疫苗，可挽回更多條的生命，「拚疫苗、拚疫苗的接種」，讓疫苗保護全國民眾的生命。
衛生局補充，土城住宿型長照機構該共有38名的住民、19名工作人員，其中6名工作人員從5月11起日未上班，因此實際只有13名工作人員上班，合計共51名；5月28日該機構1位80歲的長輩發燒，經送醫檢測（PCR）陽性，隨即住院治療，社會局接獲通報後，立即啟動緊急應變作業，進行快篩及PCR檢測，機構立即採取分艙、分流、分樓層方式照顧。
衛生局指出，經PCR檢測的結果，25名陽性確診的住民全數送醫，但其中1名死亡，死亡者為99歲的女性住民，有中風及肺部的疾病，今年1月起連續多次因肺部的疾病住院，5月29日快篩陽後，又有症狀後送至雙和醫院治療，5月30日死亡，6月1日確診；另8名工作人員陽性確診，則安排檢疫隔離，總計共33名確診，而檢測陰性的住民另送備援單位照顧，感染源仍進行疫調中。
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