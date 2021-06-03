NOW早報／砸錢裝變頻冷氣！男怨「沒省多少」　原因曝光

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一名網友在「不塑之客」貼文指出「本來家中是沒有冷氣，最近這幾年真的熱到受不了就裝了一台變頻的，一年心得下來，發現台灣現在根本太熱了，三、四月就要開始開冷氣，一路要開到十月....每一期的電費也是要兩千多，真正不開冷氣的冬天才短短幾個月，好像也沒省多少的錯覺」。
貼文一出，網友紛紛回應「地球已經壞掉了啊，以後我看冬天只有一個月＝＝」、「我家本來也舊式的，以前冷氣就開夏天就好，現在變頻春秋季也都要開，真的太熱了，實際算下來電費差不多」、「真的有這種錯覺...窗型跳變頻，電費差不多哈哈」、「沒辦法，現在連冬天有時候都熱到要開冷氣」、「超尷尬的哈哈，我看以後都沒冬天了。」
不過，也有網友認為「還好啦，那你如果是舊型冷氣的，電費就不知道幾倍了」、「有變頻的就吹啊，如果是舊型冷氣的才要趕快換成變頻，以後只會越來越熱」、「換變頻還是趨勢，因為以後只會越來越熱，用舊型冷氣這樣開，電費可能都是三五倍在跳，還是變頻好啦。」
今日天氣／各地晴至多雲 午後東北部、山區有雨
今（3）日各地大多為晴到多雲，午後東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；白天高溫炎熱，中午前後紫外線指數容易來到過量至危險等級，各地高溫約32到35度，大台北盆地、東半部及中南部有局部36度以上高溫，南投更有38度以上極端高溫發生的機率，東南部有機會出現焚風的現象。
戴口罩別做「5運動」！醫示警：病菌恐隨著水氣進入口罩
新冠肺炎本土疫情已漸趨緩，1日指揮中心宣布新增262例本土確診，另有校正回歸本土個案65例，總計332例，目前全國三級警戒延長至6月14日，全國停課政策也同步延長，各界絲毫不敢掉以輕心，除了減少外出機會，在生活習慣上也做出改變。而由於政府規定民眾出門務必配戴口罩，對此，重症醫師黃軒在臉書提醒，做「5種運動」時建議別戴口罩，呼籲大家「在家運動」。
黃軒以「戴口罩運動，會死人的？」為題發文表示， 新加坡建議「快跑（running）」、「慢跑 （jogging）」、「騎車運動（cycling）」、「熱身，例如：yoga、筋骨伸張」、「爬山、攀岩」等運動正在進行中時，禁止戴上口罩。他並示警，戴口罩運動只宜使用於散步、慢步，並鼓勵大家「在家運動」。
影／全台三級警戒解封？柯文哲：幾天後確診人數一定暴漲
新冠肺炎疫情從五月起蔓延至全台灣，防疫指揮中心宣布全台三級警戒，雖然疫情有趨緩的情況，不過學者預估若是按照原本步調14日解除警戒，恐怕仍舊有難度。對此台北市長柯文哲昨（2）日在北市防疫記者會上也坦言，若是解除三級警戒後，幾天之後確診人數肯定會暴漲。
推疫苗擴大接種！未來手機、超商、藥局都能預約
國內本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心，昨（2）日召開記者會說明疫情，指揮官陳時中公布國內新增372例本土確診個案，以及校正回歸177例個案，並且新增12人死亡。另外，指揮中心昨日公布大規模接種計畫，將全面啟動接種作業預計，指揮中心發言人莊人祥表示，等後續疫苗到貨後，初步估計每週至少可以接種100萬劑；甚至中央正在建置「疫苗接種預約平台」，未來透過手機、藥局、四大超商可以進行預約。
疫情何時趨緩？唐綺陽揭「轉折時機」：往正確方向前進
新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）本土確診數降不下來，大家都想知道疫情何時趨緩。星座專家唐綺陽1日在臉書表示，6月是混亂的狀態，但會往「越來越正確」的方向前進，並說6月下旬事情會出現轉折。（編輯：賴詠璿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。