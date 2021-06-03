錯了半輩子！「5食物」不用放冰箱：恐失去營養又易變質

近日國內疫情升溫，想必許多人都會一次購買很多食物回家囤放，甚至還會一股腦地把買回家的食材都放進冰箱保存。不過，搜狐美食專欄《小茉莉美食記》近日就表示，其實並不是所有食物都適合放入冰箱保存，冰箱也不是萬能的，對於一些特殊食物是不能放進冰箱來保存的，不僅不能保鮮，還會變質或者口感變差，而且長期放在冰箱裡也很浪費電，他並分享5種不用放進冰箱保鮮的食物，快來看看自己是否做錯了？

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▲香蕉。（示意圖／取自pixabay）

× ▲香蕉。（示意圖／取自pixabay）

1、香蕉





香蕉通常都會一串好幾根，很難在一天內吃完，且香蕉又是特別容易壞的水果，有些人就會放進冰箱裡，但是不出兩天，香蕉依然會變黑腐爛。事實上，因為香蕉屬於熱帶水果，它的骨子裡有著怕冷的基因，我們家裡冰箱的冷藏溫度一般在5-8度甚至2-3度，這樣的環境下，香蕉會加速發黑變質，破壞營養不說，也影響食用。保存香蕉時，可以將其根部用保鮮膜或鋁箔紙封住，減緩其釋放催熟劑的速度，來延長保存時間，另外，也可將香蕉用繩子串起來懸掛，有助於延長保存時間。





▲麵包。（圖／取自pixabay）

× ▲麵包。（圖／取自pixabay）

2 、不含饀料的麵包





麵包中的澱粉直鏈在烘烤的過程中分佈會發生老化，從而變得蓬鬆，但是隨著保持時間的延長，支鏈澱粉的直鏈部分慢慢締合，導致麵包的口感變硬，而在冰箱的低溫環境中，這種變化會加速。也就是說，麵包放入冰箱保存，口感會加速變硬，風味也會變差。





3 、真空包裝的火腿





由於習慣，很多人也會將火腿放入冰箱保存，但其實這是不錯誤的！因為火腿中往往含有脂肪，在冰箱的低溫環境中，內部的水分會結冰，脂肪會析出，火腿的肉質會變味，並且會出現結塊或者肉質鬆散的情況，導致口感變差，且一般火腿都是有真空包裝的，因此放在室溫環境下即可，口感和味道反而更好呢！





▲馬鈴薯。（圖／取自pixabay）

× ▲馬鈴薯。（圖／取自pixabay）

4、馬鈴薯





馬鈴薯在保存的過程中很容易出現長芽的情況，一旦長芽會產生毒素，有害身體健康，影響食用，有些人便會將馬鈴薯放入冰箱保存。不過，但是低溫環境下會使得馬鈴薯中的澱粉物質發生反應，在很大程度上會影響馬鈴薯口感。另外，冰箱內的環境也比較潮濕，馬鈴薯在潮濕的環境中也是比較容易長芽的，且冰箱的存儲空間有限，不適合冰入大量馬鈴薯。保存馬鈴薯，我們只需將其用黑色避光的袋子裝起來，同時加入一些小蘇打來保持乾燥，放置到陰涼通風的地方即可。





5 、沒有開封過的罐頭





罐頭是犯懶時的好幫手，有的人會順手將吃不完的罐頭放進冰箱保存。如果是沒有開封過的罐頭放置在室溫環境中就可以了，因為罐頭是經過高溫殺菌密封處理的，本身就是長期保存的。而若是已經開封的，那麼放入冰箱也是不能起到作用的，而且還容易滋生細菌而變質。





《小茉莉美食記》也提醒，在保存各類食物時，最好都用保鮮袋分別裝好，避免水分流失與串味等情況，且最好將每種食物放到合理的區域進行保存。當然，雖然冰箱可以起到保鮮的作用，但是各種食物經過長期保存，其內部的營養和風味多多少少都會發生改變，因此我們在購買食材時盡量不要一次買太多，要吃多少買多少，吃完再補貨最佳。（編輯：許苡晴）



