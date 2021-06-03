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冷氣「27度太冷、28度太熱」？網曝超實用解法：很舒服

▲冷氣「27度太冷、28度太熱」該怎開？網秒點真相。（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲冷氣「27度太冷、28度太熱」該怎開？網秒點真相。（示意圖／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-06-03 09:23:31｜2021-06-03 11:10:26

台灣夏天天氣炎熱，一般民眾家中都會安裝冷氣來消暑。而近年極端氣候的型態益發明顯，熱的時候更熱，同時冷氣開得越涼，電費也會直線上升。因此就有網友詢問大家，「冷氣開『27度太冷、28度太熱』該怎麼辦？」對此就有人秒點出真相，直言「很舒服」，引起熱議。

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▲網友們紛紛留言「風量」是為開冷氣室溫最舒服的重點，「28風量調最大或27風量調最小」。（示意圖／取自
▲網友們紛紛留言「風量」是為開冷氣室溫最舒服的重點，「28風量調最大或27風量調最小」。（示意圖／取自 PhotoAC ）
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「冷氣開27太冷，開28感覺又有點熱該怎辦？」的文章表示，「我現在在房間吹冷氣看動畫啦，我剛半小時前冷氣本來是吹28度，覺得太熱調成27度，現在又覺得有點冷，怎麼冷氣沒有27.5度讓我選阿？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論。

網友們紛紛留言「風量」是為開冷氣室溫最舒服的重點，「28風量調最大或27風量調最小」、「我是28度+電扇，覺得剛好，27度真的有點涼」、「開28+電扇就涼涼的了」、「28加電風扇」、「開27度，冷氣風量調最小」、「冷氣往上吹，調風量啦」、「27度風速調最小不要選自動，剛好涼涼的很舒適」。（編輯：王柏文）

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