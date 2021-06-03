鬧疫苗荒！各國企業紛出手爭疫苗　藥廠盼政府參與

台灣近來新冠肺炎（COVID-19）疫情大爆發，但是國內持續鬧疫苗荒。不少民間團體以及企業都紛紛出面要採購疫苗，卻也衍伸出後續責任歸屬等問題。事實上在國外不乏企業出手要替國家爭疫苗的案例，雖然印度、菲律賓、印尼等政府，都紛紛有相關法規上路，但像是韓國的地方政府想買疫苗，卻遭到中央政府打槍。





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日本—無藥證就犯法





根據《J-CAST News》報導，日本東亞產業公司先前曾表示，「已經透過了獨有的網路，確保購入『國外正在使用的新冠疫苗』的手段」。東亞產業公司強調只是提供手續上的協助，幫助醫師進口疫苗。





對此，日本厚生勞動省表示，「即使是未經核准的藥物，有（向厚生勞動省）提出必要的申請，是有通過進口核准的可能。」但沒有通過核准，拿不到「藥監證明」的話，販賣藥物將會違反藥機法（藥事法）。如果國家尚未核准的疫苗進口後，接種者如果有因此出現健康問題，也沒有辦法使用正式的賠償制度，並且也得由進口方來負責。而目前日本還沒有未經核准的新冠疫苗申請進口的先例。





韓國—「非正規渠道」遭打臉





《韓聯社》報導指出，大邱市政府近期向韓國中央政府表示，可以在3週內供應3000萬劑新冠疫苗。不過大邱市議員表示無法透露這批疫苗的貨源。





對此韓國中央應急處置本部社會戰略組長孫映萊指出只有輝瑞方面直接供應的疫苗才是正規渠道疫苗；輝瑞總部和在韓國的公司並未批准任何組織進口、分銷疫苗。目前，輝瑞公司正在查驗這批疫苗的真偽，並考慮採取法律措施應對。





▲韓國大邱市表示透過外貿公司取得3000萬劑疫苗，被中央打槍是「非正規管道」。（圖／美聯社／達志影像）

印度—開放進口卻買不到





綜合印媒報導，印度政府在4月底宣布，允許所有私人機構採購貨進口所有通過監管單位許可或取得藥證的疫苗。但是目前為止沒有任何地方政府或是私人機構成功買到疫苗。包含旁遮普省(Punjab)、新德里(New Delhi)等地方政府在內，都曾自行接洽美國藥廠輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)，希望能採購疫苗。但輝瑞和莫德納都拒絕，並強調強調不會和個別地方政府打交道，只會和中央政府交易。





菲律賓—簽訂「三方協議」





根據《日經亞洲》報導，菲律賓政府在3月底開放讓私人企業購買已經通過緊急授權使用的疫苗，但是必須由政府、藥廠以及企業簽訂「三方協議」。





菲律賓政府表示，因為新冠疫苗製造商要求在最終確定交易前應由國家政府承擔賠償費用，而國家也會承擔任何不良反應的風險成本。菲律賓政府也進一步指出，因為現有疫苗僅以緊急使用授權方式提供，並不能在市場上販售，所以必須符合政府的管制機制。





截至4月底，菲律賓有超過300家企業向英國藥廠購買260萬劑AZ疫苗，其中半數將捐給政府。而菲律賓疫苗接種量5月底突破500萬人大關，在東盟5大國中名列前茅。





印尼—國營企業統一對外採購





根據《CNBC》報導，印尼是透過國營企業向國外藥廠採購，再經由政府分發至各地公立醫院供民眾施打。而印尼也在5月中旬啟動「Vaksinasi Mandiri」企業疫苗接種計劃，允許私人企業統一經由國營製藥Bio Farma從國外進口疫苗，給員工和家屬進行施打，而疫苗必須是政府批准的品牌。





目前已經有超過2.2萬家企業註冊申請，其中包含7000家中小型企業，所有的接種費用必須必須由公司免費提供員工施打，不得將費用轉嫁給員工。





從印度、菲律賓等國家的例子可以發現，雖然有部分國家開放讓私人企業購買疫苗，但是藥廠都會希望經由政府，或是政府參與其中。除了是有後續責任歸屬問題，另外也是為了防止「疫苗詐騙」。韓國大邱市自購3千萬劑輝瑞疫苗，遭到政府打槍，孫映萊在事後受訪也指出，早前就有國家中央政府或地方政府遭遇類似的「疫苗詐騙」，光是AZ疫苗（AstraZeneca）在過去就曾發生5、6次。孫映萊進一步表示「目前全球生產新冠疫苗的藥廠，都只與各國（中央）政府洽談採購計畫，由於疫苗需求量相當廣，且須強烈控管疫苗供應，因此藥廠無須委託第三方途徑來分散供應鏈。」



