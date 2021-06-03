北市疫情記者會「字幕打超快」還以為是AI！釣內行曝真相

本土疫情持續延燒，台北市長柯文哲每日也都親自主持疫情記者會，不過就有透過網路直播收看的網友發現，右下方的字幕「打超快」，一開始還以為是AI，貼文一出，也釣出內行曝真相，表示真的是「真人手打」。





我是廣告 請繼續往下閱讀

一名男網友在社群平台《Dcard》上以「這個打字速度！！」為題發文，表示他最近收看台北市疫情記者會時，發現右下角的「即時字幕」打的很快，但是有時會看到打錯字的情況發生，因此好奇「是真的有人在打字，還是電腦自行輸入的」？





▲一名男網友在社群平台《Dcard》上以「這個打字速度！！」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

另外，也釣出不少內行網友留言，「這是聽打師喔，要考證照的」、「這是人打的！黑底黃字是為了能看字看的更清楚，打錯字並不需要去特別修正，因為主要還是要以跟上說話進度為主，不需要打的跟說的一模一樣，意思到就可以了，所以才會有幫阿北圓話的錯覺吧」、「這是聽打服務喔！ 要當聽打老師需要考過證照，證照有2種等級，他會要求你一分鐘至少打多少字，錯誤率不可以超過多少，服務的範圍很廣，小至各地區協會的講座，大可以的公聽會，或是像原po放的記者會這種」。





其中，也有一名自稱是「聽打員」的網友回應，「在職聽打員舉手，衛福部的是AI，阿北的是聽打員（真人手打）， 聽打員的工作是把現場的聲音『翻譯』成文字，其實就跟手語翻譯員一樣，只是我們是轉成『文字』。不只人說話的內容，包含有人手機響、打鐘了、觀眾在大笑，等等。或者聲音表情，例如你看到『哇』，和『哇！！！』感覺是不一樣的吧？我們希望能把這些都忠實呈現給聽障者，讓他們能夠完整參與其中，不只能知道講者說的內容，也能了解大家都在笑什麼，剛剛發生什麼事，等等狀況」。同時他也直言「當然以上都是盡力而為啦，像阿北這種記者會現場，可能比較無暇做到盡善盡美」。





除了即時聽打之外，也有「cc字幕」的選項，《中華民國聲暉聯合會》日前也曾發文，表示「cc字幕」的原文是closed captioning，是為了顧及聽障者觀看影片時的需求，所附的隱藏式字幕功能，觀眾可以在Youtube螢幕右下角選擇「字幕」開啟；而從109年3月起，衛福部疾管署的YouTube頻道都有每日或每週直播的例行疫情記者會影片 ，在直播結束後3小時內就會補上「cc字幕」；《中華民國聲暉聯合會》也補充，cc字幕的產生有三步驟，「1，AI機器人辨識音檔，讀出字幕檔；2，聽打員把文字檔當中錯字、漏字、別字通通修成正確的；3，請Youtube小編上傳字幕檔，校正時間後發佈影片」。（編輯：郭佩蓉）



