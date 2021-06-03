諾富特1館重啟營運　鄭文燦：僅開放部分樓層

桃園市長鄭文燦今（3）日在防疫會議上證實，諾富特1館昨（2）日接到指揮中心、民航局及桃園市政府三方同意書後重啟，不過重啟後並沒有使用全部樓層，目前使用了218間房間，重啟以後人員管理由華航及民航局、警政署，還有衛生福利部負責人員管理，市府負責場域的檢查。
記者李春台/桃園報導
2021-06-03 14:18:33
鄭文燦表示，諾富特飯店1館重啟但僅開放部份樓層，不會有任何觀光飯店營業行為，未來仍由中央管理，市府會定期檢查，也會站在協助角度希望能將機組人員專責旅館的防疫安全做好。
鄭文燦指出，目前檢查的結果是動線比較不能分流的地方，或會產生共用的地方都不能使用，所以只開放了部分樓層，將來的人員管理是由中央負責，包括華航必須要每日造冊，入住、離開、電子圍籬都必要落實，航警局要進駐，針對房間管理24小時錄影監控，醫療組由衛生福利部指派部立醫院系統進駐，可以進行必要的醫療服務，主要的人員管理部份是由華航、民航局來負責，市府會定期檢查。
鄭文燦說，諾富特飯店作為機組人員專責旅館，包括住宿、餐飲、會議，將來都在這個專責旅館裡面，不會有任何觀光飯店的營業行為，希望華航能夠做好人員管理的工作，民航局會每日進行核備。