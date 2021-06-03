影／台鐵車長曝疾管家「缺點」　分享神器2秒完成實名制

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「喵喵列車長」與《NOWnews今日新聞》分享，就職在國內疫情重災區的她，在手機實名制功能新聞曝光第一天，就親自實測效果，她表示「真的很方便、好用」，但對於不常使用手機簡訊、或QR code功能的民眾，尤其是年長者們可能會遇到操作上的困難，為了不讓他們在進出車站、商店時塞車，增加感染風險，所以才想做個教學影片分享給大家。
影片中她介紹了3種手機實名制方法，最推薦是QR code掃碼器，約2秒就能完成實名制，手動輸入手機簡訊則是推薦給年長者，或手機沒有照相功能的用戶，最不推薦的疾管家帳號附屬的「實名制掃碼器」，她坦言：「不曉得是軟體機制還是什麼，同仁和乘客常常都會碰到無法正確掃碼的情形出現。」
疫情期間仍堅守崗位的台鐵人員們，喵喵列車長也跟《NOWnews今日新聞》分享其工作辛酸。喵喵坦言，大部分的旅客在離峰時段都很配合政府政策，戴口罩、車上不飲食、保持社交距離等等，但是對於北部密集上下班的通勤族來說，列車內仍有數百人關在一個密閉空間，要保持「社交距離」是一件非常困難的事情。
喵喵表示，或許是疫情嚴峻使民眾心理緊繃，常常會在值勤時間接到客訴電話，A旅客說B旅客太靠近自己，希望列車長出面請B乘客「遠離一點」。或是申訴某乘客口罩沒戴好口罩，希望列車長多加勸導等。也曾發生過車上驗票的時候，旅客不願意配合拿出票、溝通等，擔心會增加接觸感染的風險等，喵喵坦言「我們都能理解，並同樣害怕著」。
喵喵列車長接著分享「不希望旅客把我們當成病毒的存在」，國內疫情爆發之後，已經不做太多的查驗，只有必要或有疑慮的時候才會跟旅客接觸，盼望大家能互相體諒。她最後也呼籲：「不希望民眾在列車長離開車廂後，就擅自把口罩摘下透氣，疫情要穩定需要大家一起努力。」（影音編輯：謝美伶）
▶感謝授權：喵喵車長帶路記得買票歐
完整影片：https://youtu.be/c51ipRDYo9w
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。