9旬翁染疫離世！責怪自己是壞人　醫護淚崩：爺爺沒有錯

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原PO也說「因為我們帶著n95面罩，加上爺爺重聽沒戴助聽器，於是我們用筆談的方式」，於是原PO寫著「爺爺，你今天有不舒服嗎？我幫你換尿布擦乾淨了，很舒服喔，你要乖乖加油！」而這短短的幾個字，卻讓爺爺看了好久，也唸了好久，更是看著原PO猛點頭，不知道是否是要告訴原PO不舒服，還是會加油。而原PO也聽同仁說，「爺爺剛進來的時候，還很自責的說，自己是壞人，自己害全家被隔離，自己不應該亂跑的」。
而這位老翁於昨（2）日上午不幸病逝，原PO也說「按法規，COVID-19 亡者，家屬不得見最後一面，24小時內必須火化，如果真的要見最後一面是必須著全部裝備」，也因此爺爺全在隔離的家屬都無法見他最後一面，所以爺爺的兒子打來視訊說著，「爸，好好跟菩薩走，家裡我會顧好，我會把你跟媽媽放在一起」，此時原PO拿著手機努力不晃動，但眼眶早已因為不捨而泛淚。
原PO最後也說「入行7年了，看了多少死亡，但這次特別有感觸內心也格外脆弱」，更點出爺爺許多的遺憾後直言「他只是一個住萬華的老人家，每天沒事到廟裡拜拜，再正常不過了，他真的沒有錯，沒有錯的人，還在自我反省，那些不知檢點，逃院的，砍傷醫護人員的，霸凌醫護人員的，我就問你們到底知不知足？懂不懂珍惜？腦袋都在想什麼？」此篇文章一發出，立刻獲得了2.5萬人按讚及超過1萬人的分享，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛表示「爺爺沒事了，不痛了，希望您能跟隨著菩薩去修行」、「一路好走，已經一百多人死亡，代表一百個家庭破碎了，希望疫苗早點進來，少點人承受這個痛苦」、「看完之後，眼睛濕潤了，因為疫情的關係無法見到親人最後一面，這是他與家人最遺憾的吧」、「一切小心！祝福老人家一路好走，在天國享有更好的生活！」、「爺爺不痛了，一路好走」。（編輯：王柏文）
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