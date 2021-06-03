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9旬翁染疫離世！責怪自己是壞人　醫護淚崩：爺爺沒有錯

▲91歲翁染疫離世！臨終前視訊兒告別，醫護淚崩。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲91歲翁染疫離世！臨終前視訊兒告別，醫護淚崩。（示意圖／翻攝自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-03 15:53:31｜2021-06-03 17:03:02

台灣COVID-19疫情十分嚴峻，國內防疫等級至今也已來到3級階段，許多醫護在第一線努力抗疫，但近日卻頻傳「醫療暴力」事件，令人不捨，而日前就有一位醫護人員在臉書上PO出一篇「91歲的COVID-19老翁染疫離世」的文章，內容指出了隔離中的老翁兒子只能透過視訊送別父親，場面令人鼻酸，這也讓他淚崩直言「爺爺真的沒有錯」，引起熱議。

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原PO表示，這位爺爺入院過程很簡單，「平常每天都會去龍山寺走走拜拜，自覺咳嗽先去篩檢後確診，入住檢疫所，後來因為呼吸喘轉入本院，因病況不穩且高齡，家屬決定DNR，最終轉來專責病房」。原PO更接著說「爺爺住院這些天就是被綁在床上，只能兩小時翻身幫他換個姿勢讓他舒服」，而在照顧他的3天之中也讓原PO感嘆「每次ㄧ敲門進去，爺爺就會盯著你，好像是終於有人來陪我的那種感覺，看你在幹嘛，就像怕被人遺忘」，甚至就連爺爺忘記如何吞嚥，懇求說想回家的樣子也讓原PO不捨。

▲原PO更接著說「爺爺住院這些天就是被綁在床上，只能兩小時翻身幫他換個姿勢讓他舒服」。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲原PO更接著說「爺爺住院這些天就是被綁在床上，只能兩小時翻身幫他換個姿勢讓他舒服」。（示意圖／翻攝自pixabay）
原PO也說「因為我們帶著n95面罩，加上爺爺重聽沒戴助聽器，於是我們用筆談的方式」，於是原PO寫著「爺爺，你今天有不舒服嗎？我幫你換尿布擦乾淨了，很舒服喔，你要乖乖加油！」而這短短的幾個字，卻讓爺爺看了好久，也唸了好久，更是看著原PO猛點頭，不知道是否是要告訴原PO不舒服，還是會加油。而原PO也聽同仁說，「爺爺剛進來的時候，還很自責的說，自己是壞人，自己害全家被隔離，自己不應該亂跑的」。

而這位老翁於昨（2）日上午不幸病逝，原PO也說「按法規，COVID-19 亡者，家屬不得見最後一面，24小時內必須火化，如果真的要見最後一面是必須著全部裝備」，也因此爺爺全在隔離的家屬都無法見他最後一面，所以爺爺的兒子打來視訊說著，「爸，好好跟菩薩走，家裡我會顧好，我會把你跟媽媽放在一起」，此時原PO拿著手機努力不晃動，但眼眶早已因為不捨而泛淚。

原PO最後也說「入行7年了，看了多少死亡，但這次特別有感觸內心也格外脆弱」，更點出爺爺許多的遺憾後直言「他只是一個住萬華的老人家，每天沒事到廟裡拜拜，再正常不過了，他真的沒有錯，沒有錯的人，還在自我反省，那些不知檢點，逃院的，砍傷醫護人員的，霸凌醫護人員的，我就問你們到底知不知足？懂不懂珍惜？腦袋都在想什麼？」此篇文章一發出，立刻獲得了2.5萬人按讚及超過1萬人的分享，留言區蓋起高樓。

▲原PO臉書全文。（圖／翻攝自醫護臉書）
▲原PO臉書全文。（圖／翻攝自醫護臉書）
網友們紛紛表示「爺爺沒事了，不痛了，希望您能跟隨著菩薩去修行」、「一路好走，已經一百多人死亡，代表一百個家庭破碎了，希望疫苗早點進來，少點人承受這個痛苦」、「看完之後，眼睛濕潤了，因為疫情的關係無法見到親人最後一面，這是他與家人最遺憾的吧」、「一切小心！祝福老人家一路好走，在天國享有更好的生活！」、「爺爺不痛了，一路好走」。（編輯：王柏文）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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