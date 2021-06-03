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影／新北疫情仍在高峰期　侯友宜：沒有鬆懈的本錢

▲新北市依據45584筆的足跡調查，5月14日及5月17日各有2766筆、2716筆的足跡量，與確診個案數也有相當的關連性。（圖／新北市政府提供）
▲新北市依據45584筆的足跡調查，5月14日及5月17日各有2766筆、2716筆的足跡量，與確診個案數也有相當的關連性。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-06-03 16:15:17｜2021-06-03 21:27:21

新北的確診人數又破百！中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（3）日宣布，國內新增366例的確診個案，另校正回歸的本土個案有219例，總計585例，又以新北市的265例（包含校正回歸99例）最多。

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▲侯友宜指出，今日公布的確診個案有166例個案（另校正回歸99例），以板橋的37例最高，其次為三重29例、中和24例。（圖／新北市政府提供）
▲侯友宜指出，今日公布的確診個案有166例（另校正回歸99例），以板橋的37例最高，其次為三重29例、中和24例。（圖／新北市政府提供）
 

新北市長侯友宜今日下午主持防疫會議時表示，新北市目前有4535人居家隔離，確診人數為4217例，其中前三多的區域為板橋947例、中和677例、三重500例，今日公布的確診個案有166例（另校正回歸99例），以板橋的37例最高，其次為三重29例、中和24例；此外，林口、永和、土城、蘆洲、中和及汐止這6區的風險值上揚，需要高度的警戒。

▲新北市目前有4535人居家隔離，確診人數為4217例，其中前三多的區域為板橋947例、中和677例、三重500例。（圖／新北市政府提供）
▲新北市目前有4535人居家隔離，確診人數為4217例，其中前三多的區域為板橋947例、中和677例、三重500例。（圖／新北市政府提供）
 

侯友宜強調，「新北沒有鬆懈的本錢！」依據45584筆的足跡調查，5月14日及5月17日各有2766筆、2716筆的足跡量，與確診個案數也有相當的關連性；從這2天後，疫情的曲線一直往下，5月22日宣布設立熱區防疫中心後，足跡數量往下掉，目前剩下500多筆，約高峰期的五分之一，顯示確診足跡在低度的活動中逐漸減少。

至於為何新北現在仍處疫情的高峰期？侯友宜分析，新北每天平均250人確診，雖然靠著低度的活動，足跡也逐漸的減少，但疫情還是沒辦法趨緩；此外，指揮中心前幾天說疫情稍為紓緩，市民聽到好消息就忍不住出來走動，不過，「新北沒有這個本錢！」目前是跟疫情對抗的關鍵，且這2星期更是對抗病毒的高峰期，呼籲重熱里的里民，趕快主動去快篩，沒必要不要外出。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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