影／新北疫情仍在高峰期　侯友宜：沒有鬆懈的本錢

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新北市長侯友宜今日下午主持防疫會議時表示，新北市目前有4535人居家隔離，確診人數為4217例，其中前三多的區域為板橋947例、中和677例、三重500例，今日公布的確診個案有166例（另校正回歸99例），以板橋的37例最高，其次為三重29例、中和24例；此外，林口、永和、土城、蘆洲、中和及汐止這6區的風險值上揚，需要高度的警戒。
侯友宜強調，「新北沒有鬆懈的本錢！」依據45584筆的足跡調查，5月14日及5月17日各有2766筆、2716筆的足跡量，與確診個案數也有相當的關連性；從這2天後，疫情的曲線一直往下，5月22日宣布設立熱區防疫中心後，足跡數量往下掉，目前剩下500多筆，約高峰期的五分之一，顯示確診足跡在低度的活動中逐漸減少。
至於為何新北現在仍處疫情的高峰期？侯友宜分析，新北每天平均250人確診，雖然靠著低度的活動，足跡也逐漸的減少，但疫情還是沒辦法趨緩；此外，指揮中心前幾天說疫情稍為紓緩，市民聽到好消息就忍不住出來走動，不過，「新北沒有這個本錢！」目前是跟疫情對抗的關鍵，且這2星期更是對抗病毒的高峰期，呼籲重熱里的里民，趕快主動去快篩，沒必要不要外出。
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