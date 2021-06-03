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開進板橋疫情熱區　33化學兵執行消毒任務

▲陸軍第33化學兵群支援新北市板橋區疫情熱區消毒。（圖／軍聞社提供）
▲陸軍第33化學兵群支援新北市板橋區疫情熱區消毒。（圖／軍聞社提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-06-03 16:47:53

本土新冠肺炎疫情嚴峻，鄰近萬華的新北市板橋成為疫情熱區，迄今已947人確診。陸軍第33化學兵群今（3）日支援新北市板橋區疫情熱區消毒，獲得里民感激。

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陸軍第33化學兵群今日支援新北市板橋區疫情熱區消毒，33化學兵群20名官兵上午8點即在板橋區四維公園活動中心完成集結與整備，在鄰近各里、鄰長引導下，兩人一組步行穿梭在巷弄內，對公共設施、路面及民眾生活環境的各個角落仔細消毒；主要道路方面則出動悍馬車與MD-106輕型消毒器，以快速機動大範圍的方式噴灑消毒水，防杜疫情傳散，亦安定民心。

文德里里長賴錦賜表示，「化學兵穿著悶熱的防護衣來幫忙消毒，真的很謝謝他們」，看見化學兵消毒的身影，著實讓里民們安心不少，他們真的辛苦了。

33化學兵群指出，今日持續執行雙北及宜蘭地區篩檢站、公有市場、防疫旅館及疫情熱區環境等消毒任務，合計派遣官兵166員、各式車輛及消毒器107具，全力支援防疫作戰。

▲▲陸軍第33化學兵群支援新北市板橋區疫情熱區消毒。（圖／軍聞社提供）
▲陸軍第33化學兵群支援新北市板橋區疫情熱區消毒。（圖／軍聞社提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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