工作遇疫情停擺！她嘆「讀錯科系」　眾勸1點：不能絕望

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原PO提到，目前我有利用時間去學習Ai軟體，但仍遠不及業界對於美編人員的要求，這讓她對於未來非常迷茫，害怕老了就被取代、再也找不到工作機會，也忍不住感嘆「我想拼，但沒有經驗沒有技術或證照，面試時直接被打槍，但工作不給我機會，我怎麼能去累積新的經驗，我是不是把自己人生搞慘了」。
貼文曝光後，網友們都認為心態最重要，「多嘗試一些東西，說不定可以找到自己想要的方向，不要自暴自棄，都還有機會的」、「這種時候心態最重要，好好想清楚自己想要什麼」、「25歲沒有很老啦，不要緊張，人生還是可以發揮的精彩」、「不要很絕望，心態很重要」、「先求有再求好，規劃分配自己的時間，順心才會順利」。
另外，也有不少過來人建議，「其實疫情後你原來的專長也是有需求的，或許你可以想看看有什麼能力，可以讓疫情過後加上你原來的專長，讓自己可以更加值」、「推線上課程，防疫期間正好可以花時間投資自己，線上課程也不用出門群聚， 好好運用時間」、「25歲還很年輕，學習是需要時間的，所以可能要有些毅力，短時間內不一定會變很厲害，但長期下來是很可觀的」。（編輯：許智超）
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