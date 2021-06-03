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工作遇疫情停擺！她嘆「讀錯科系」　眾勸1點：不能絕望

▲有網友透露，自己的工作因疫情停擺，讓她深感挫折。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲有網友透露，自己的工作因疫情停擺，讓她深感挫折。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-06-03 16:49:35

台灣疫情持續延燒，全國三級警戒延長至6月14日，但也打亂社會新鮮人的求職計畫。近日，就有網友透露，自己正在補習班工作，因為疫情已經停業2個星期，讓她相當挫折，也忍不住說「感覺人生一片慘狀」，貼文一出，也引起網友熱議。

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原PO在《Dcard》表示，她高中讀餐飲科、大學讀觀光系，目前正在補習班從事櫃台行政，但因為疫情影響，工作已經停2個星期。她接著指出，畢業後才覺得自己讀錯科系，「都快要25歲了，想著我是否該看看有哪些工作選擇，看完後發現....我好像只能做行政人員的工作，感覺人生一片慘狀」。

原PO提到，目前我有利用時間去學習Ai軟體，但仍遠不及業界對於美編人員的要求，這讓她對於未來非常迷茫，害怕老了就被取代、再也找不到工作機會，也忍不住感嘆「我想拼，但沒有經驗沒有技術或證照，面試時直接被打槍，但工作不給我機會，我怎麼能去累積新的經驗，我是不是把自己人生搞慘了」。

▲原PO認為，畢業後才發覺讀錯科系，感覺人生一片慘狀。（圖／翻攝自《Dcard》
▲原PO認為，畢業後才發覺讀錯科系，感覺人生一片慘狀。（圖／翻攝自《Dcard》 ）
貼文曝光後，網友們都認為心態最重要，「多嘗試一些東西，說不定可以找到自己想要的方向，不要自暴自棄，都還有機會的」、「這種時候心態最重要，好好想清楚自己想要什麼」、「25歲沒有很老啦，不要緊張，人生還是可以發揮的精彩」、「不要很絕望，心態很重要」、「先求有再求好，規劃分配自己的時間，順心才會順利」。

另外，也有不少過來人建議，「其實疫情後你原來的專長也是有需求的，或許你可以想看看有什麼能力，可以讓疫情過後加上你原來的專長，讓自己可以更加值」、「推線上課程，防疫期間正好可以花時間投資自己，線上課程也不用出門群聚， 好好運用時間」、「25歲還很年輕，學習是需要時間的，所以可能要有些毅力，短時間內不一定會變很厲害，但長期下來是很可觀的」。（編輯：許智超）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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