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房市／台南「東區段南區價」引熱議

▲台南的水交社重劃區有大型綠地公園的優點。（圖／NOWnews資料照）
▲台南的水交社重劃區有大型綠地公園的優點。（圖／NOWnews資料照）

財經中心/綜合報導

2021-06-04 08:30:00

網友PO文討論台南市「水交社重劃區」優缺點，提到該重劃區距離中西區、東區都很近，價格卻親民許多，甚至有人評為「東區段、南區價」。在地房仲說明，該重劃區往南方向會看到福地，是較大的抗性，造就當地房價相對親民；不過，雖有抗性，但因該地點周邊長期就有福地，當初建商推案本就設定以中小坪數、中低總價吸引較不在意福地的年輕首購買方，使區段購屋需求仍穩定。

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網友討論水交社重劃區，優點部分，多數人提到地理位置靠近中西區與東區，但居住氛圍又相對清幽，擁有市區少見的大型綠地，價格部分雖有漲幅，但相較之下仍是「東區段南區價」；至於缺點，則包括靠近福地、聽得到飛機起降聲等。

水交社重劃區過去是眷村，發展至今，區段以屋齡10年內大樓為主力產品。信義房屋金華店店長張榮指出，約只有1棟社區單價落在25至30萬之間，其餘多在20萬上下，甚至能夠找到1字頭物件。究其原因，早期樹林街以南都算是「南城門」外的範圍，福地較多，隨著都市逐漸發展，福地漸漸從五妃街、健康路、水交社一路「往南退」，目前水交社重劃區南側隔著大成路才是福地，換言之，若是面向往南的部分住宅，仍會看到福地，才使價格相對市區親民。

但除此之外，張榮表示，其他面向的戶型比較看不到福地，地理位置上距離台南市中心的中西區、東區很近，散步可以到新光三越台南新天地，同時也有公園、學區；交通部分，開車到火車站、接86快速道路等，也算便利。

張榮表示，最重要的是，當年建商推案，本就了解當地鄰近福地，一開始就鎖定比較不在意傳統忌諱，購屋多以總價考量的年輕首購族群。因此，主力產品多為室內含陽台約15至17坪的小2房，或是20至25坪小3房，大3房、4房較少。以當年一開始推案，單價在14至15萬之間來算，2房總價約400至500多萬、3房約500至600多萬，如今雖有漲幅，但仍是相對親民。

最新一期《台南市房地產市場指數》報告亦顯示，水交社重劃區面積約20公頃，規劃空軍文化會館、眷村傳統美食區等等文化與商業設施，並結合綠地與周邊文教機構，加上其地理位置鄰近市中心，近年隨著台86線通車，區段房價又相較中西區和東區便宜，可建築土地又多，開始吸引建商推案銷售。

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