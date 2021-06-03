疫情影響還款　個人卡債、貸款可申請缓繳展延至年底

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考量疫情影響對部分民眾經濟活動及債務償還能力仍有所影響，金管會6月1日邀集銀行公會及相關銀行進行討論，協調銀行延長信用卡及其他個人貸款的債務協處機制受理期間至今年12月底，內容包括協處機制適用對象為受疫情影響還款困難的民眾。協處機制產品範圍：個人金融產品，包括房貸、車貸、消費性貸款、信用卡款項等。
至於協處措施，在信用卡款項部分，信用卡帳單的應付帳款得申請緩繳3至6個月，緩繳期間免收違約金及循環利息；其他個人貸款則是本金或利息得申請展延3至6個月，展延期間免收違約金及遲延利息，受理申請期限由今年6月底止延長至12月底止，而且展延期間個人信用紀錄不受影響。
金管會進一步說明，民眾如受疫情影響還款有困難者，可於受理期限內向銀行申請緩繳或展延3至6個月，倘已經申請過展延的民眾，如仍持續受疫情影響者，亦可在上述期限內再向銀行提出申請，並儘量採行線上方式辦理。
根據金管會統計，去年1月至今年5月申請個人債務展延貸款包括車貸、房貸及消費性貸款計有5萬8千件、展延貸款金額2800億元，信用卡緩繳則有5萬件左右。
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