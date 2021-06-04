COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

房市／出價要精準　專家教你解讀實價登錄

▲購屋前，記得先查詢實價登錄，掌握區段行情。（圖／NOWnews資料照）
▲購屋前，記得先查詢實價登錄，掌握區段行情。（圖／NOWnews資料照）

財經中心/綜合報導

2021-06-04 18:00:00

買房要注意的事千頭萬緒，但「搞懂實價登錄」絕對是最重要的事情之一，才能掌握物件所處社區及周邊行情，作為出價依據。專家列出幾點注意事項，包括單價要先拆算車位後較為精準、備註欄要注意是否為特殊交易或毛胚屋交屋；另外，若是購買透天物件，也可比對官方的地號與地籍圖，了解更精確的座落位置。

我是廣告 請繼續往下閱讀
實價登錄該如何解讀以作為出價依據？大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡表示，實價登錄網站的單價欄，若有寫「車」的字樣，代表該單價是含車位，一般來說，單價含車位會讓價格顯得比較低，有可能跟真實狀況有落差，建議要看扣除車位的單價較精準。

舉例試算，權狀40坪物件，成交價1200萬元，其中包括車位10坪、100萬元，若沒有扣除車位，該物件的單價是1200萬除以40坪，為30萬；但若是扣除車位後，1200萬先減100萬，除以30坪，單價約36.6萬。郎美囡表示，若是不知道車位價格無法拆算，或是許多新建案整批交屋均沒有拆算扣車單價，則建議用「地圖搜尋」的方式，尋找周邊屋齡、樓層、地理位置等條件相似的社區，若有顯示扣車單價，一樣可作為出價依據的參考。

郎美囡也提醒，備註欄也應特別留意，例如親友間特殊交易、毛胚屋等狀況，都可能使價格較低，買方可再依據想購買物件的裝潢程度、屋況等，彈性調整出價。

信義房屋安南海佃店專員郭鎮彰也表示，實價登錄2012年上線，這之後完工交屋的建案，或是有成交紀錄的社區，都可以查到歷次交易的價格，再以目前裝潢程度、屋主須繳納的稅費略為估算，大概可以推測自己的出價是否合理。

另外，由於實價登錄2.0才會將資料揭露至門牌，郭鎮彰進一步說明，目前若是透天物件，僅靠門牌區間，較難像大樓一樣依照樓高判斷是否屬於同個社區，通常會協助客戶查詢官方的地號、地籍圖，藉此還能更精確看到每個物件的精確位置，包括有無路沖、周邊抗性（如廟宇）等，都可以作為更精準出價的參考。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

檢疫期縮短「3+11」協調會沒有會議記錄？您相信嗎？

相信，不是故意的
不相信，應該有隱情
4.72%95.28%
2021-06-04-2021-06-07

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
71.41%28.59%
2021-06-02-2021-06-05

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

贊成
不贊成
95.09%4.91%
2021-06-01-2021-06-04
請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

繼續作答
您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

繼續作答
即時
推薦閱讀