房市／出價要精準　專家教你解讀實價登錄

我是廣告 請繼續往下閱讀
舉例試算，權狀40坪物件，成交價1200萬元，其中包括車位10坪、100萬元，若沒有扣除車位，該物件的單價是1200萬除以40坪，為30萬；但若是扣除車位後，1200萬先減100萬，除以30坪，單價約36.6萬。郎美囡表示，若是不知道車位價格無法拆算，或是許多新建案整批交屋均沒有拆算扣車單價，則建議用「地圖搜尋」的方式，尋找周邊屋齡、樓層、地理位置等條件相似的社區，若有顯示扣車單價，一樣可作為出價依據的參考。
郎美囡也提醒，備註欄也應特別留意，例如親友間特殊交易、毛胚屋等狀況，都可能使價格較低，買方可再依據想購買物件的裝潢程度、屋況等，彈性調整出價。
信義房屋安南海佃店專員郭鎮彰也表示，實價登錄2012年上線，這之後完工交屋的建案，或是有成交紀錄的社區，都可以查到歷次交易的價格，再以目前裝潢程度、屋主須繳納的稅費略為估算，大概可以推測自己的出價是否合理。
另外，由於實價登錄2.0才會將資料揭露至門牌，郭鎮彰進一步說明，目前若是透天物件，僅靠門牌區間，較難像大樓一樣依照樓高判斷是否屬於同個社區，通常會協助客戶查詢官方的地號、地籍圖，藉此還能更精確看到每個物件的精確位置，包括有無路沖、周邊抗性（如廟宇）等，都可以作為更精準出價的參考。