房市／高雄車站東側建設　業者估這最受惠

中博高架橋拆除後，高雄火車站東側開發邁出一大步，包括站東路、車站本體、旅館及商辦大樓等，將陸續完工。業者推估，明年交通路網完整串聯通車後，將先有助於車站兩側商圈復甦，中長期則要等車站及周邊71期重劃區完工，也就是2025年左右，帶動效果會更明顯，尤其博愛路、自由路之間，北至大順路、南抵建國路的區塊，由於緊鄰車站並被主要幹道包圍，該範圍內的店面與住宅市場應會最為受惠。
財經中心/綜合報導
2021-06-04 18:30:00
中博高架橋拆除後，車站東側相關工程開始啟動，包括帝冠式舊站遷移、站東道路、站東結構體、站東天棚結構等，打造「高雄新車站園區」；位於原車站、站體兩側鐵道延伸範圍的71期重劃區，重劃後也會開發為商業區及生態綠園道，並開闢道路，串連原本被軌道切分的市區。此外，日勝生日前也已取得舊宿舍都市更新案開發權利，將複製台北京站百貨模式，預計2025年設立新據點。
信義房屋後驛店專案經理段展綦指出，交通命脈打通，是高雄車站周邊復甦、活絡的第一步。以站西為例，日前因應工程，原在東側的後站出口現移至站體西側新開通的站西路上，人車潮增加，對站體西側商圈有帶動效果，例如7-11便利商店已迅速開了新分店；目前站體東側的中博高架橋拆除後，待站東路明年通車後，店面的出租率可望再提升。
此外，由於高雄車站周邊尤其站體東側仍有許多建設題材，包括71期重劃區，乃至於京站百貨等，段展綦認為，雖然需要較長時間才能開始發酵，但2025年左右陸續完工後，應會再有第二波帶動。其中，南北向的博愛、自由路之間，以車站為中心，北至大順路義享天地商場一帶，南至建國路，甚至八德、七賢路，由於被主要幹道包圍，其中古透天、公寓、大樓物件的指名度及買氣應都能攀升。