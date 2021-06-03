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拋棄孩子離家半年！他嘆妻「變心出軌」　真相反轉氣瘋網

▲大陸有名男子聲稱，妻子離家出走、拋棄孩子，因此懷疑對方變心出軌。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲大陸有名男子聲稱，妻子離家出走、拋棄孩子，因此懷疑對方變心出軌。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-06-03 18:11:17

不少夫妻的婚後生活，並不如當初所想像的那般幸福美滿。大陸就有名男子聲稱，妻子拋棄他和小孩半年多，懷疑是對方出軌，他多次勸妻子回家都遭拒絕，讓他相當難過，怎料，結局竟然大反轉，妻子向媒體透露事實，真相曝光後，也讓網友們全氣炸。

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根據《瀟湘晨報》報導，大陸雲南有名武姓男子帶著8歲女兒和3歲兒子，搭了三天火車來到揚州尋找妻子，男子稱妻子離家出走、拋棄他和小孩半年多不回家。後來他的爸爸去世，媽媽的腰椎斷裂癱瘓，他ㄧ個人要上班、帶孩子、照顧生病的母親，讓他相當崩潰，希望妻子能夠回家和他一起分擔。

▲妻子出面爆料，其實她遭到男子多年家暴，讓她相當崩潰，最後才選擇離家出走。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自
▲妻子出面爆料，其實她遭到男子多年家暴，讓她相當崩潰，最後才選擇離家出走。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
男子表示，自己多次勸妻子回家，但對方不但態度堅定，甚至還封鎖了自己，因此他懷疑妻子變心出軌，「她覺得那個男的條件比我好」。然而，妻子向媒體透露，其實她和男子結婚10年，對方老是看她不順眼，「我被趕出家時身上一分錢都沒有，他甚至還多次家暴，最後是逼不得已，才會投奔住揚州的親戚」。

事後，男子坦承一切並向妻子道歉，「所有的事情都是我的錯」，但妻子仍不接受男子。許多網友得知真相後，紛紛氣炸並贊同妻子的決定，「自己打老婆的時候不覺得自己狠心，把老婆打跑了覺得老婆狠心不要孩子」、「是因為缺保姆，但又請不起保姆，所以想找回妻子」、「這種男人真的趕快離開」、「是後悔沒人帶孩子累著自己吧」、「千萬別回頭快跑，家暴還是可能發生」。（編輯：許智超）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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