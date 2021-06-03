影／憂端午節釀跨家庭感染　侯友宜：視訊代替面對面問候

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侯友宜今日在新北的防疫會議表示，經疫調組600筆的分析，新北市近3日確診者疑似感染源的統計，以家人、親屬佔40.07%最多，另包括職場佔16.38%、有去過萬華的佔5.75%、市場及賣場佔5.92%、醫院與養護機構佔3.48%、朋友2.26%、其他0.87%，及24.91%不明感染源。
侯友宜強調，為了避免跨家庭的感染，盼新北市民「勿探親」、「勿訪友」、「不餐敘」及「不聚會」，尤其這2星期是最重要的關鍵時刻，又適逢端午節的期間，希望能以「視訊代替面對面問候」，沒必要不要外出，非民生物資的店不要開；此外，新北市有7區28里的重熱里，希望能就近的快篩站來快篩。
針對侯友宜1日在新北防疫會議上指出，第二批獲配發3.9萬劑的AZ疫苗，已責成衛生局5天內施打完畢，不過至今仍有2萬多劑的疫苗未施打，外界也關切疫苗的施打進度；衛生局長陳潤秋回應，5天內可施打完畢，因為這3.9萬劑都已經安排好，會按照名冊施打。
另有爆料雙和醫院有VIP插隊打疫苗的情形？陳潤秋回應，衛生局所關心是醫院內醫護人員施打的狀況，希望他們盡速的施打，至於部立雙和醫院的狀況，相關單位應該去好好了解；副市長劉和然補充，這批3.9萬劑疫苗中，第一線醫護人員都有列入，因勤務關係跟造冊時間難免有調整，也會再加強溝通。
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