泡麵區只剩下幾款！他靠近臉綠「都不能買」 原因超悲劇
近期本土案例激增，為防堵疫情擴散，全國第三級疫情警戒延至6/14，不少民眾擔憂未來出門恐更加困難，因而前往超市、賣場等地採購物資。對此，就有一名網友無奈指出，逛賣場時發現貨架上雖然還剩下幾款泡麵，他卻無法購買，隨即也曝光悲劇理由。
編輯中心/綜合報導
2021-06-03 19:20:35
原PO於《Dcard》上發文，表示最近因三級警戒影響，民眾紛紛湧至超市、賣場購買物資，他就坦言逛賣場時發現泡麵區雖然東西不算多，仍剩下幾款泡麵。但他話鋒一轉，崩潰透露自己完全不能購買。
他也曝光理由，無奈直呼「全部都是牛肉口味！」他坦言本身由於其他因素而無法吃牛，本來開心看到還剩幾款泡麵，發現裡頭都含牛肉，讓原PO崩潰直言「可以吃牛的多買牛肉泡麵好嗎！不要跟不能吃牛的搶爌肉泡麵啊」。
針對民眾搶購潮，經濟部表示經過一整年的準備，國內民生物資很充足。口罩、衛生紙、泡麵等等，產能、庫存都足夠，呼籲民眾防疫優先，應該避免多人群聚；經濟部亦指出，若有購買需求，也請配合賣場同仁的防疫指引，結帳不要靠太近，慢慢買、適量買。（編輯：陳雅雲）
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