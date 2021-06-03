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泡麵區只剩下幾款！他靠近臉綠「都不能買」　原因超悲劇

▲一名網友到賣場採買泡麵，雖然當天還剩下幾款，但他都無法購買，隨即也曝光悲劇原因。（示意圖／翻攝自Pixabay ）
▲一名網友到賣場採買泡麵，雖然當天還剩下幾款，但他都無法購買，隨即也曝光悲劇原因。（示意圖／翻攝自Pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-06-03 19:20:35

近期本土案例激增，為防堵疫情擴散，全國第三級疫情警戒延至6/14，不少民眾擔憂未來出門恐更加困難，因而前往超市、賣場等地採購物資。對此，就有一名網友無奈指出，逛賣場時發現貨架上雖然還剩下幾款泡麵，他卻無法購買，隨即也曝光悲劇理由。

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原PO於《Dcard》上發文，表示最近因三級警戒影響，民眾紛紛湧至超市、賣場購買物資，他就坦言逛賣場時發現泡麵區雖然東西不算多，仍剩下幾款泡麵。但他話鋒一轉，崩潰透露自己完全不能購買。

他也曝光理由，無奈直呼「全部都是牛肉口味！」他坦言本身由於其他因素而無法吃牛，本來開心看到還剩幾款泡麵，發現裡頭都含牛肉，讓原PO崩潰直言「可以吃牛的多買牛肉泡麵好嗎！不要跟不能吃牛的搶爌肉泡麵啊」。

▲原PO發現泡麵區剩下不少含牛肉的泡麵，讓他十分崩潰。（圖／翻攝Dcard）
▲原PO發現泡麵區剩下不少含牛肉的泡麵，讓他十分崩潰。（圖／翻攝Dcard）
針對民眾搶購潮，經濟部表示經過一整年的準備，國內民生物資很充足。口罩、衛生紙、泡麵等等，產能、庫存都足夠，呼籲民眾防疫優先，應該避免多人群聚；經濟部亦指出，若有購買需求，也請配合賣場同仁的防疫指引，結帳不要靠太近，慢慢買、適量買。（編輯：陳雅雲）

▲北北基桃仍是確診數最多的縣市，台中及彰化隨著群聚案爆發，確診數也急起直追。（圖／NOWnews製圖）
▲北北基桃仍是確診數最多的縣市，台中及彰化隨著群聚案爆發，確診數也急起直追。（圖／NOWnews製圖）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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