汪汪居家也要鍛鍊！飼主1招神引誘　下秒乖乖踩上跑步機

在家防疫也別忘記運動！為了防疫不出門，宅在家雖然輕鬆可是也不能忘記起身動一動，對人類來說如此，對好動活潑的狗狗來說也是。國外一名飼主為了激勵家中的小狗博士奇運動，決定端出香噴噴的「祭品」，果不其然家中呆萌的博士奇乖乖地落入主人圈套，兩隻短短後腿不斷在跑步機上踩踏，可愛的模樣渾然不知自己已經中計了。

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綜合外媒報導，畫面中的狗狗是哈士奇與博美犬的混血兒「博士奇（Pomsky）」，繼承了個性呆萌傻愣「二哈」哈士奇的活潑好動，也有著博美犬長相治癒又黏人可愛的習慣，這隻小小博士奇跟主人可說是相當親密！

不過也因為防疫在家期間需要運動，這名飼主除了準備了啞鈴健身，還在家中擺了一台跑步機，更突發奇想的希望小小博士奇也能一起來運動，因此特別煎了一條香噴噴的培根，試圖引誘狗狗登上跑步機。果然在「神秘獎勵」的勾引下，博士奇開始乖乖地踏著跑步機，嚐到培根的滋味後還一度沉浸其中忘了要動，差點忘記自己站在跑步機上了。

▲博士奇為了眼前的培根，短短的腿也賣力地跑了起來。（圖／美聯社AP／Newsflare ）

畫面曝光後也讓不少網友紛紛融化，有人笑稱自己也需要美食獎勵才願意運動，也有網友被汪汪星人的魅力折服，「也太可愛了吧！」、「跑完跑步機後吃大餐，跟我一模一樣」、「怎麼有股二哈的呆萌感」、「主人太奸詐啦」、「果然是二哈的孩子」、「中間一度有『我是誰、我在哪』的感覺耶」。（編輯：楊智傑）