家庭群聚是最大感染途徑 林右昌籲：遵守家庭防疫7準則
家庭群聚是基隆市最大的感染途徑！為此，基隆市長林右昌今（3）日呼籲市民，即使在家也不能輕忽防疫的工作，希望大家都能遵守家庭防疫的7大準則；另疫情爆發以來，讓他最憂心的成功市場、果菜市場、小姑娘及快樂城小吃店案，初步確定沒有擴散情形。
記者陳志仁／基隆報導
2021-06-03 19:51:57
鑑於家庭群聚是最大的感染途徑，林右昌再強調家庭防疫的重要性，呼籲市民遵守家庭防疫7大準則，包括避免不必要外出與接觸、入門前全身酒精消毒，特別加強手部消毒、入門後換下衣物去洗澡、能戴口罩盡量戴口罩，避免沒戴口罩面對面說話、家人分流，公筷母匙且間隔用餐，及加強室內消毒與清潔。
林右昌指出，原本最擔心的果菜市場、成功市場、小姑娘小吃店及快樂城小吃店4個專案，經市府採取「快速精準打擊」、「從嚴擴大匡列」的積極防疫措施，都制約在家庭群聚的範圍內；包括果菜市場匡列對象，經採檢後全部顯示陰性，小姑娘小吃店的指標個案也出院，成功市場也將在明（4）日復業。
針對國人關心疫苗的施打，林右昌表示，已擬好基隆市的「大量疫苗快打計畫」，第一階段有長庚、部基、礦工、市醫及中正與安樂衛生所6個施打地點，第二階段增加符合資格的20家診所，第三階段將在7區設立快速施打中心，預計最高每天為10000名市民施打，30天內為全市合格的市民完成疫苗施打。
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