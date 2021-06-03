友人開冷氣「一妙招」省電費！行家點頭認了：真的有差

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問題一曝光，就引來許多網友認同留言，「出門三小時以上才會關，已經一個月沒關過，每年夏天都三千內」、「任何電感系製品都是這樣沒錯，有起動突波電流」、「開開關關，因為壓縮機要運轉到冷度夠冷，所以消耗的會比一直涼涼不用轉的那麼多，所以比較貴」。
其中還有行家指出僅「變頻冷氣」適用，直言「變頻一級省電真的有差！非冷房時啟動很耗電沒錯！」、「對，前提是變頻，但如果要出門超過2小時，我還是會關」、「只適用一級變頻」、「變頻冷氣開整天確實比開開關關省電」、「變頻的來說，如果出去3小時以內，把溫度調高2度，會比完全關掉又打開省電無誤」、「變頻的冷氣我朋友24小時不關，一個月費用真的滿便宜的。」
不過，也有人抱持不同看法，「要看冷氣機種、坪效、室外溫度等很多不確定因素...沒有一定的答案。」、「話可能聽一半吧～應該短時間內要開關～倒不如開著不要關～再來你家是變頻嗎～不是都白說」、「外出時間若是很久還是要關掉的」、「看頻率，看是否變頻，看環境溫濕度等等～不一定喔」、「如果出去不久～就不用～～出去很久不關嫌電多....」。
本報先前曾報導《實測24小時不關冷氣！他「爽吹2個月」見帳單嗨翻：超省》，就有網友實測保持家中恆溫26度，全天候冷氣不關機，帳單一來確實真的省了不少。但據《ETtoday新聞雲》報導，台電曾回應強調，因外在變數實在太多，像是家庭用電習慣、電器種類是否與去年相同、位址樓層、西曬環境，以及隔了一年實測，電器線路、效率也會有所不同，導致耗電基準點不一致。（編輯：陳雅雲）