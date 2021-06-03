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友人開冷氣「一妙招」省電費！行家點頭認了：真的有差

▲炎炎夏日到來，不少人都早已打開冷氣涼爽一番。不過，就有網友分享友人和他分享的省電妙招，因而好奇詢問「真的是這樣嗎？」（示意圖／翻攝免費圖庫PAKUTASO）
▲炎炎夏日到來，不少人都早已打開冷氣涼爽一番。不過，就有網友分享友人和他分享的省電妙招，因而好奇詢問「真的是這樣嗎？」（示意圖／翻攝免費圖庫PAKUTASO）

編輯中心/綜合報導

2021-06-03 20:11:52

炎炎夏日到來，不少人早已打開家中冷氣涼爽一番，卻有民眾反而擔憂電費隨之暴漲，讓荷包不堪負荷，如何省錢也一直是網路上熱議的話題。對此，就有一名網友指出，友人近期分享他開冷氣的省錢大招，讓他疑惑「真的是這樣嗎？」而引來許多內行人解惑。

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原PO於臉書社團《爆系知識家》上發文，表示朋友和他透露「冷氣按開再按關的電費，會比開了一整天的冷氣電費還貴，所以你只出門不到一天的話不用關冷氣，不然出門關了回來再開的話電費會很高」。這樣的理論，就讓他好奇詢問「請問真的是這樣嗎，謝謝各位」。

▲網友表示，友人指出「冷氣按開再按關的電費，會比開了一整天的冷氣電費還貴」。（圖／翻攝爆系知識家臉書）
▲網友表示，友人指出「冷氣按開再按關的電費，會比開了一整天的冷氣電費還貴」。（圖／翻攝爆系知識家臉書）
問題一曝光，就引來許多網友認同留言，「出門三小時以上才會關，已經一個月沒關過，每年夏天都三千內」、「任何電感系製品都是這樣沒錯，有起動突波電流」、「開開關關，因為壓縮機要運轉到冷度夠冷，所以消耗的會比一直涼涼不用轉的那麼多，所以比較貴」。

其中還有行家指出僅「變頻冷氣」適用，直言「變頻一級省電真的有差！非冷房時啟動很耗電沒錯！」、「對，前提是變頻，但如果要出門超過2小時，我還是會關」、「只適用一級變頻」、「變頻冷氣開整天確實比開開關關省電」、「變頻的來說，如果出去3小時以內，把溫度調高2度，會比完全關掉又打開省電無誤」、「變頻的冷氣我朋友24小時不關，一個月費用真的滿便宜的。」

▲冷氣「27度太冷、28度太熱」該怎開？網秒點真相。（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲網友認為頻繁開關冷氣確實相當耗電。（示意圖／翻攝PhotoAC）
不過，也有人抱持不同看法，「要看冷氣機種、坪效、室外溫度等很多不確定因素...沒有一定的答案。」、「話可能聽一半吧～應該短時間內要開關～倒不如開著不要關～再來你家是變頻嗎～不是都白說」、「外出時間若是很久還是要關掉的」、「看頻率，看是否變頻，看環境溫濕度等等～不一定喔」、「如果出去不久～就不用～～出去很久不關嫌電多....」。

本報先前曾報導《實測24小時不關冷氣！他「爽吹2個月」見帳單嗨翻：超省》，就有網友實測保持家中恆溫26度，全天候冷氣不關機，帳單一來確實真的省了不少。但據《ETtoday新聞雲》報導，台電曾回應強調，因外在變數實在太多，像是家庭用電習慣、電器種類是否與去年相同、位址樓層、西曬環境，以及隔了一年實測，電器線路、效率也會有所不同，導致耗電基準點不一致。（編輯：陳雅雲）

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