COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

翻出23年前錄音鬧鐘！一按聽見「熟悉聲音」　他瞬間淚崩

▲英國有名男子在車庫中翻出曾用過的鬧鐘，按下播放鍵，再次聽到亡母23年前的聲音。（示意圖／取自pixabay）
▲英國有名男子在車庫中翻出曾用過的鬧鐘，按下播放鍵，再次聽到亡母23年前的聲音。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-03 23:08:23

許多人在整理家裡時，偶爾會發現一些懷舊的物品，同時也勾起心中滿滿的回憶。近日，英國就有名男子在整理車庫時，翻出一個以前用過的錄音鬧鐘，立刻換上電池，按下播放鍵，再度聽到23年前亡母的聲音，讓他相當感動，貼文也引起網友熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合外媒報導，英國一名41歲的男子艾德（Ed Morrish）在整理車庫時，找到一個老舊的鬧鐘，是他1998年上大學時，媽媽克莉斯汀（Christine Morrish）送的禮物，因為鬧鐘具有錄音功能，於是他便請媽媽替自己錄一段鬧鈴。他換了電池按下播放鍵，果然又聽到媽媽說「起床！艾德」。

艾德解釋，媽媽是在2006年去世，多虧有這個鬧鐘，讓他能繼續聽見媽媽的聲音，「很高興可以再次聽到她的聲音，我笑了，因為這個錄音對她來說實在太荒謬了」。他也坦言，找到鬧鐘並不感到震驚，因為當他摸到鬧鐘的輪廓，就知道自己碰到什麼物體了。

▲艾德透露，媽媽在2006年去世，多虧有這個鬧鐘，他才能再次聽見媽媽的聲音。（圖／翻攝自《@edmorrish》Twitter
▲艾德透露，媽媽在2006年去世，多虧有這個鬧鐘，他才能再次聽見媽媽的聲音。（圖／翻攝自《@edmorrish》Twitter ）
艾德把這段鬧鈴播給自己9歲和11歲的孩子聽，孩子們還不敢置信的說「這就是奶奶的聲音？」另外，他也決定將這個鬧鐘放在自己的床頭，並開玩笑的說「如果孩子想要叫醒我的時候，可以請我的媽媽幫忙，畢竟沒有任何聲音可以像媽媽一樣讓人驚醒了」。

事後，艾德將這段影片上傳到《Twitter》，這讓網友們懷念自己逝去的親人，沒想到的是，這個鬧鐘的發明者湯姆（Tom Lawton）也看見了，感動的說「天哪！實在太驚人了艾德，這是我的第一個發明。聽到這個消息我很感動，希望你一切都好」。（編輯：許智超）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

檢疫期縮短「3+11」協調會沒有會議記錄？您相信嗎？

相信，不是故意的
不相信，應該有隱情
4.7%95.3%
2021-06-04-2021-06-07

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
73.31%26.69%
2021-06-02-2021-06-05

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

贊成
不贊成
95.06%4.94%
2021-06-01-2021-06-04
您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

繼續作答
面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

繼續作答
即時
推薦閱讀