翻出23年前錄音鬧鐘！一按聽見「熟悉聲音」 他瞬間淚崩
許多人在整理家裡時，偶爾會發現一些懷舊的物品，同時也勾起心中滿滿的回憶。近日，英國就有名男子在整理車庫時，翻出一個以前用過的錄音鬧鐘，立刻換上電池，按下播放鍵，再度聽到23年前亡母的聲音，讓他相當感動，貼文也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-03 23:08:23
綜合外媒報導，英國一名41歲的男子艾德（Ed Morrish）在整理車庫時，找到一個老舊的鬧鐘，是他1998年上大學時，媽媽克莉斯汀（Christine Morrish）送的禮物，因為鬧鐘具有錄音功能，於是他便請媽媽替自己錄一段鬧鈴。他換了電池按下播放鍵，果然又聽到媽媽說「起床！艾德」。
艾德解釋，媽媽是在2006年去世，多虧有這個鬧鐘，讓他能繼續聽見媽媽的聲音，「很高興可以再次聽到她的聲音，我笑了，因為這個錄音對她來說實在太荒謬了」。他也坦言，找到鬧鐘並不感到震驚，因為當他摸到鬧鐘的輪廓，就知道自己碰到什麼物體了。
艾德把這段鬧鈴播給自己9歲和11歲的孩子聽，孩子們還不敢置信的說「這就是奶奶的聲音？」另外，他也決定將這個鬧鐘放在自己的床頭，並開玩笑的說「如果孩子想要叫醒我的時候，可以請我的媽媽幫忙，畢竟沒有任何聲音可以像媽媽一樣讓人驚醒了」。
事後，艾德將這段影片上傳到《Twitter》，這讓網友們懷念自己逝去的親人，沒想到的是，這個鬧鐘的發明者湯姆（Tom Lawton）也看見了，感動的說「天哪！實在太驚人了艾德，這是我的第一個發明。聽到這個消息我很感動，希望你一切都好」。（編輯：許智超）