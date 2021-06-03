在家防疫好療癒 新北動保處推live影像認養毛寶貝
新北的疫情嚴峻，為落實遵循並配合現行三級警戒的管制措施，新北市毛寶貝生命教育園區及各動物之家已暫時停止對外開放；新北市政府動保處表示，民眾可多利用智能認養網路的即時影像系統，線上挑選可愛的毛寶貝，彼此陪伴在家一起度過防疫期間。
記者陳志仁／新北報導
2021-06-03 23:29:51｜2021-06-03 23:53:57
動保處長楊淑方指出，除加強場區的環境消毒外，也在明顯處張貼清楚的標示宣導防疫措施，規範動物之家工作人員必須全程配戴口罩、入口處量測體溫及手部消毒，手機掃描QRcode實聯制登記，進出犬貓舍必須踩踏消毒池，配合人數控管及保持適當社交距離；另動物之家的動保員，仍會為毛寶貝進行清潔及修剪，等待有緣的飼主，迎接牠們進入新的家庭。
飼主劉小姐說，居家防疫想領養一隻寵物陪伴，在板橋動物之家有緣遇到了「柑仔」，看到牠的第一眼就覺得很可愛，經過一番考慮，領養帶回家後也給家裡增添了許多歡笑聲；「柑仔」是隻很萌的貓咪，在家就像個初生之犢不畏虎的小孩子，什麼地方都想探險看看，認養「柑仔」回家作伴，真的很療癒、也很開心，各動物之家線上智能認養即時影像系統，認養真的很方便！
板橋動物之家駐區獸醫師黃亭瑄表示，動保員們每日定時執行清潔消毒環境，加強做好防疫措施；農業局長李玟呼籲，民眾也可使用智能認養網路即時影像設備，就算宅在家滑手機，也能線上觀看動物之家毛寶貝活動時的療癒畫面，尋找與自己投緣的毛寶貝，且只要記下畫面上標註的編號，就可到動物之家快速找到心儀的毛寶貝，讓在家防疫時間變得好療癒。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。