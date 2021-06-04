搶買145張高端疫苗股！他哭「已虧1537萬」：誰能比我慘
新冠肺炎在台灣本土疫情大爆發，疫苗短缺，衛福部疾管署上（5）月30日宣布簽約採購500萬劑國產高端疫苗，但外界質疑政府阻擋外國疫苗進口，是想利用國產疫苗炒股獲利，引發高端疫苗炒股疑雲，導致其股價連4天跌停。對此，一名男網友在《Dcard》提到，手中握有145張高端疫苗股，現虧損逾1537萬元，哭喊「誰能比我慘！」
編輯中心/綜合報導
2021-06-04 07:47:24｜2021-06-04 07:47:30
原PO在文中表示，目前手中持有高端疫苗現股145張，他從均價360.42元時購入，現價卻一路跌至256元，虧損超過1537萬元，自嘲是「高端亡魂」，不禁崩潰直呼「唉！來比慘啊，各位少年股神出來，繼續輪班救台灣囉」，更在留言串難過的說「直接賠掉一間房子」。
貼文一出，隨即引發熱烈討論，但大多網友反倒認為「這本也太厚了吧」、「這你對帳單？光本5000萬欸豪爽」、「對不起，我覺得原PO可能找不太到人同病相憐」、「乾爹缺女兒嗎」、「本金五千萬不用怕啦，繼續攤平下去就對了」、「哥你才是大戶吧！」
據悉，高端疫苗已與疾管署完成簽署「110年國內COVID-19疫苗採購（案號CL110017）」合約，合計500萬劑疫苗採購，再附上500萬劑的後續擴充。不過，高端疫苗雖已完成二期臨床試驗收案，但目前尚未取得台灣緊急使用授權（EUA），也就是說，國產疫苗目前還不到上市開放接種階段。
最後也要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念，才能將損失的風險降至最低。（編輯：賴詠璿）
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