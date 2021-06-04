暖送台疫苗！他翻「5年前一幕」 1.9萬人哭了：謝謝日本
日本政府宣布將提供台灣AZ疫苗，日本航空也證實，今（4）日將由日航班機載運124萬劑AZ疫苗抵達桃園國際機場，事件引發高度關注。對此，台大婦產科醫師施景中昨晚間在臉書PO文感謝日本，並發起「謝謝日本」活動，同時翻出自己一則2016年的貼文，讓1.9萬網友看完感動落淚。
編輯中心/綜合報導
2021-06-04 09:06:41
施景中昨在臉書引述自己一篇2016年1月9日的貼文，提到「有一種朋友是，你老早已經忘了你幫他什麼，但是你對他的好，他過再久都還念念不忘。謝謝日本」。當時有網友到日本鎌倉旅遊，看到日本掛著感謝台灣的牌子，寫下「大恩永遠不會忘記，謝謝台灣！」全因日本311大地震釀慘重災情時，台灣人曾伸出援手，捐出逾200億日圓（約56億新台幣）協助日本賑災，讓日本災民相當感激，至今仍不忘這份恩情。
而這次同樣受到疫情影響嚴重的日本，由於國際上有接種AZ疫苗出現血栓的案例，所以AZ疫苗目前並不在日本官方安排的施打名單內，打算將一部分的AZ疫苗提供給台灣，且124萬劑AZ疫苗將於今日抵達桃園國際機場，施景中也在臉書發起活動「謝謝日本」，隨即湧入許多台灣網友熱情響應，象徵台日友好舉動。
對此，網友們紛紛感動直呼「感謝日本，等疫情結束，再到日本旅行」、「謝謝日本溫暖即時的雪中送炭」、「謝謝日本記得台灣的好」、「真的很感謝日本！」「感謝日本，台日友好，台灣國際處境之特殊，相信全世界沒有其他國家可以如此幫助台灣」、「感謝日本，疫情過後必加倍奉還」。（編輯：賴詠璿）
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