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「窗型冷氣」是否實用？兩派網論戰揭關鍵：優點全輸了

▲「窗型冷氣」是否實用？兩派網論戰揭關鍵。(示意圖／消防局提供2020.5.31)
▲「窗型冷氣」是否實用？兩派網論戰揭關鍵。(示意圖／消防局提供2020.5.31)

編輯中心/綜合報導

2021-06-04 10:40:36

台灣夏天天氣炎熱，一般民眾家中都會安裝冷氣來消暑。而近年極端氣候的型態益發明顯，熱的時候更熱，同時冷氣開得越涼，電費也會直線上升。因此就有網友詢問大家，「『窗型冷氣』是否實用？」沒想到卻引起兩派網友論戰揭關鍵，直言「優點全輸了」，引起熱議。

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這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「還有人在用窗型冷氣嗎？」的文章表示，「我房間用窗型冷氣上禮拜太熱了打開不能吹，跟房東反映房東說你自己換台窗型冷氣吧，我說要換分離式，房東說只能換窗型的，有沒有租房子只能裝窗型冷氣的八卦？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

▲台灣夏天天氣炎熱，一般民眾家中都會安裝冷氣來消暑。（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲台灣夏天天氣炎熱，一般民眾家中都會安裝冷氣來消暑。（示意圖／翻攝PhotoAC）
網友們紛紛論戰，有些人覺得「窗型優」，「分離式成本高很多」、「窗型好用好嗎，分離式的臭味一堆」、「一堆分離式的管線沒裝好在滴水」、「分離式超容易壞，窗型屌打」、「因為分離式會破壞裝潢、牆面」，有些人覺得「分離式」比較好，「窗型變頻根本沒比分離式便宜多少」、「窗型有夠醜，和鐵窗一樣市容殺手」、「窗型結構簡單耐用，就是聲音跟耗電會略輸分離式，而且窗型現在價格上已經沒有優勢了」。

但大多數人點出了一個致命關鍵，直言「窗型的優點再多都輸了」，「窗型吵死」、「窗型缺點就是吵，就是把吵雜室外機搬進房間的概念」、「窗型真的問題就是噪音，他壓縮機就放在機器上」、「窗型爛在隔音沒弄好，真的會很想把冷氣給砸了」、「窗型冷氣有底噪反而好睡不容易被吵醒」。（編輯：王柏文）

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