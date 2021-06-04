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端午節「粽子禮盒」該怎搭配？網揭1組合：很不錯又實用

▲端午節「粽子禮盒」該怎搭配？網揭1組合。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲端午節「粽子禮盒」該怎搭配？網揭1組合。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-06-04 10:58:54｜2021-06-04 11:09:32

端午連假已接近尾聲，家家戶戶早已準備了許多粽子應景，送禮更是過節的一大重點，因此近日就有網友在網路上表示困擾，「端午節的『粽子禮盒』該怎麼去搭配？」沒想到有其他網友揭露1個組合，直言「很不錯又實用」，引起熱議。

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這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「粽子禮盒要配什麼比較優？」的文章表示，「端午節就快要到了，目前打算送粽子禮盒給岳父和岳母，畢竟非常時期，外面餐廳也無法內用群聚」，不過原PO也直言「但總覺得好像哪裡怪怪的，我的想法是假如單純送粽子，除了看起來空虛以外，整體而言也蠻不健康的，但實在想不到怎麼樣的搭配看起來比較好，請各位大大解救我，感謝」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

▲網友們紛紛認為「粽子禮盒」就是一定要和「水果」或是「沾醬」做搭配。（示意圖／取自pixabay）
▲網友們紛紛認為「粽子禮盒」就是一定要和「水果」或是「沾醬」做搭配。（示意圖／取自pixabay）
 

網友們紛紛認為「粽子禮盒」就是一定要和「水果」或是「沾醬」做搭配，不但可以幫助消化又貼心，「甜辣醬」、「甜辣醬不錯耶，但如果已經有了不要再送，吃都吃不完」、「鳳梨，助消化」、「搭配水果禮盒」、「水果禮盒和甜辣醬」、「水果禮盒看起來就不單調了」。（編輯：王柏文）

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