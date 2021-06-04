「戴口罩」常戳到眼睛很不舒服？內行人曝3解方：好很多

我是廣告 請繼續往下閱讀
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「女孩兒會一直被口罩戳到眼睛嗎」的文章表示，「女孩兒們容易被口罩戳到眼睛嗎？我發現我很容易被戳到，好不舒服，你們也會被戳到嗎？怎麼解決呢？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
而內行網友就點出了3個解方，分別為「買立體口罩」、「平面口罩折立體」和「買兒童口罩」，「會一直用到眼睛超煩的」、「我也是，下眼瞼會被弄到，超不舒服」、「我有被戳過，超痛」、「你可以參考網路上平面口罩變立體口罩的摺法，要不然就直接買立體口罩」、「壓條內折捏出鼻梁尖端，繩子打個小結」、「可以改買兒童口罩」、「戴兒童的」、「口罩太大會在尾端綁一個超小結」、「臉小的話，建議改戴兒童口罩」、「要不要折成立體的或是換小朋友口罩試試看」。
而衛福部也在臉書上指出「口罩正確配戴的4步驟」，分別為「開」、「戴」、「壓」、「密」，首先打開口罩包裝並檢查口罩是否有破裂或缺陷，一般設計為有顏色為外層，此面朝外，且鼻樑片應在最外層上方，再來將兩端鬆緊帶掛於雙耳，鼻樑片固定於鼻樑上方，口罩完全攤開拉至下巴，若必要可打結調整鬆緊帶長度，維持臉部密合度。然後雙手食指均勻輕壓鼻樑片，使口罩與鼻樑緊密結合，最後可透過鏡子輔助或觸摸確認口罩是否正確配戴，包含內外側、帶子鬆緊、鼻樑片方向及形狀等。（編輯：王柏文）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。