速食餐驚見螺絲！店家道歉「送豪華贈品」　眾驚：沒看過

連鎖速食店「麥當勞」不僅餐點多樣、出餐速度快，也會不定時推出新產品，是許多外食族常常光顧的店家之一，不過就有一名女網友發文，表示她叫了麥當勞外送，結果發現裡面有「螺絲」，事後店家積極道歉，更送出「15張貴賓券」，讓她覺得處理態度甚好，貼文一出，網友全驚呼「從沒看過」。





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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「用外送平台訂麥當勞 結果裡面有螺絲！」為題發文，表示自己在某外送平台叫了麥當勞，結果發現餐點內出現「螺絲」，於是打給該店家，「要確認是麥當勞的問題還是外送的」。





結果店家不僅在電話內道歉數次，甚至「確認地址，跟要不要換配餐，然後說再送一份過來，後來來的人好像職位比較高，也是一直道歉，還在門口自己噴酒精 喊什麼『噴酒精讓您安心』的口號」。





▲原PO收到15張麥當勞貴賓券。（圖／翻攝自《Dcard》)

貼文一出，掀起熱議，「螺絲雖然有點扯，如果後續態度好可以接受」、「原來貴賓券長這樣」、「可以請問貴賓卷可以幹嘛嗎哈哈哈」、「噴酒精讓您安心，我真的笑到不行」、「螺絲扯斃！但推一個有誠意！」、「口號感覺好可愛」、「從沒看過欸」、「那個貴賓卷從小拿到大」。





而對於有網友不解「貴賓券」該如何使用，也有自稱是麥當勞的店員回應，「可以換圖上的餐點喔！比如小薯圖案就是一份小薯，直接出示就可以使用囉」。（編輯：郭佩蓉）



