COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

速食餐驚見螺絲！店家道歉「送豪華贈品」　眾驚：沒看過

▲一名女網友發文，表示她叫了麥當勞外送，結果發現裡面有「螺絲」，事後店家積極道歉，更送出「15張貴賓券」，讓她覺得處理態度甚好，貼文一出，網友全驚呼「從沒看過」。（示意圖／取自pixabay）
▲一名女網友發文，表示她叫了麥當勞外送，結果發現裡面有「螺絲」，事後店家積極道歉，更送出「15張貴賓券」，讓她覺得處理態度甚好，貼文一出，網友全驚呼「從沒看過」。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-04 12:08:13｜2021-06-04 12:32:34

連鎖速食店「麥當勞」不僅餐點多樣、出餐速度快，也會不定時推出新產品，是許多外食族常常光顧的店家之一，不過就有一名女網友發文，表示她叫了麥當勞外送，結果發現裡面有「螺絲」，事後店家積極道歉，更送出「15張貴賓券」，讓她覺得處理態度甚好，貼文一出，網友全驚呼「從沒看過」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

該名女網友在社群平台《Dcard》上以「用外送平台訂麥當勞 結果裡面有螺絲！」為題發文，表示自己在某外送平台叫了麥當勞，結果發現餐點內出現「螺絲」，於是打給該店家，「要確認是麥當勞的問題還是外送的」。

結果店家不僅在電話內道歉數次，甚至「確認地址，跟要不要換配餐，然後說再送一份過來，後來來的人好像職位比較高，也是一直道歉，還在門口自己噴酒精 喊什麼『噴酒精讓您安心』的口號」。

▲原PO收到15張麥當勞貴賓券。（圖／翻攝自《Dcard》)
▲原PO收到15張麥當勞貴賓券。（圖／翻攝自《Dcard》)
而原PO打開店家再次送來的餐點後，發現不僅有完整套餐，還退了款，甚至送了「15張貴賓券」，讓原PO忍不住大讚「處理態度不錯給個讚，第一次拿到貴賓券，覺得酷」。

貼文一出，掀起熱議，「螺絲雖然有點扯，如果後續態度好可以接受」、「原來貴賓券長這樣」、「可以請問貴賓卷可以幹嘛嗎哈哈哈」、「噴酒精讓您安心，我真的笑到不行」、「螺絲扯斃！但推一個有誠意！」、「口號感覺好可愛」、「從沒看過欸」、「那個貴賓卷從小拿到大」。

而對於有網友不解「貴賓券」該如何使用，也有自稱是麥當勞的店員回應，「可以換圖上的餐點喔！比如小薯圖案就是一份小薯，直接出示就可以使用囉」。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

檢疫期縮短「3+11」協調會沒有會議記錄？您相信嗎？

相信，不是故意的
不相信，應該有隱情
4.7%95.3%
2021-06-04-2021-06-07

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
73.31%26.69%
2021-06-02-2021-06-05

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

贊成
不贊成
95.06%4.94%
2021-06-01-2021-06-04
請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

繼續作答
面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

繼續作答
即時
推薦閱讀