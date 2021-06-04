日本贈台灣124萬劑疫苗 侯友宜籲中央：雙北是一級戰區
疫情瞬間升溫，每日皆有大量確診的民眾，迫切需要防疫醫療與安全分流載送服務，為此新北市整合消防局、交通局、衛生局的資源，組成新北市防疫車隊；新北市長侯友宜今（4）日視察「防疫車隊清消基地」，感謝這一群防疫伙伴無私奉獻。
記者陳志仁／新北報導
2021-06-04 12:11:45｜2021-06-04 12:13:24
日本捐贈台灣的124萬劑AZ疫苗，今日將抵台，是否會希望中央多配發一點疫苗給新北？侯友宜認為，在整個戰略的思維上，雙北就是一級戰區，中央在統籌分配疫苗的時候，要有一級戰區的戰略思維，「我們尊重中央的考量」；至於國際友人贈疫苗給台灣，我們心存感恩，有疫苗就能讓市民朋友們得到保障。
外界也關心新北災訊E點通的成效如何？侯友宜指出，災訊E點通是讓民眾有知的權利，「在疫情嚴峻的時候，您身處的位置上，是什麼一個情形，讓民眾來瞭解」，更強化自己的防疫意識；所以希望民眾都能夠多利用災訊一點通，一起共同來抗疫。
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