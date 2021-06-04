工作期間染疫確診　鄭文燦：適用職災勞保補償

本土疫情延燒，各行業除了承受景氣蕭條之苦外，近期也發生多起職業場域群聚感染事件，職場工作人員也面臨染疫確診風險。桃園市長鄭文燦今（4）日於防疫會議中表示，市府認定「在工作的時間內，因工染疫要視同職業災害」，也適用勞工職業災害補償的相關規定。
記者李春台/桃園報導
2021-06-04 12:56:20
鄭文燦指出，這段時間看到有些在職場群聚感染，社會各界討論是否屬於職業災害。根據職安署及桃園市政府的研議，勞工職業災害保險法裡面的規定有4項，包括工資、醫療、失能補助、死亡給付，不只是市府人員，凡適用勞基法人員，包括民間事業單位都要一體適用，桃園市政府會先行進行職災認定報給職安署。
鄭文燦表示，在工作時間內因工染疫視同職業災害，應該按照勞工職業災害保險法的相關規定，給予工資、醫療、失能補助、死亡給付等相關的補償制度。
另外有關這段時間勞工三大計畫，包括「安心就業」、「安心即時上工」，及「充電再出發」。「安心就業」部份，從去年延長爲兩年可到24個月，等勞動部公告後即可實施;「安心即時上工」目前已經有3393位，市府另再申請1499位;「充電再出發」有7635人提出申請，市府也希望能再增加名額。
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