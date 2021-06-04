COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

工作期間染疫確診　鄭文燦：適用職災勞保補償

▲鄭文燦表示，在工作時間內因工染疫視同職業災害，應該按照勞工職業災害保險法的相關規定，給予工資、醫療、失能補助、死亡給付等相關的補償制度。（圖／桃園市政府提供）
▲鄭文燦表示，在工作時間內因工染疫視同職業災害，應該按照勞工職業災害保險法的相關規定，給予工資、醫療、失能補助、死亡給付等相關的補償制度。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台/桃園報導

2021-06-04 12:56:20

本土疫情延燒，各行業除了承受景氣蕭條之苦外，近期也發生多起職業場域群聚感染事件，職場工作人員也面臨染疫確診風險。桃園市長鄭文燦今（4）日於防疫會議中表示，市府認定「在工作的時間內，因工染疫要視同職業災害」，也適用勞工職業災害補償的相關規定。

我是廣告 請繼續往下閱讀
鄭文燦指出，這段時間看到有些在職場群聚感染，社會各界討論是否屬於職業災害。根據職安署及桃園市政府的研議，勞工職業災害保險法裡面的規定有4項，包括工資、醫療、失能補助、死亡給付，不只是市府人員，凡適用勞基法人員，包括民間事業單位都要一體適用，桃園市政府會先行進行職災認定報給職安署。

鄭文燦表示，在工作時間內因工染疫視同職業災害，應該按照勞工職業災害保險法的相關規定，給予工資、醫療、失能補助、死亡給付等相關的補償制度。

另外有關這段時間勞工三大計畫，包括「安心就業」、「安心即時上工」，及「充電再出發」。「安心就業」部份，從去年延長爲兩年可到24個月，等勞動部公告後即可實施;「安心即時上工」目前已經有3393位，市府另再申請1499位;「充電再出發」有7635人提出申請，市府也希望能再增加名額。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

檢疫期縮短「3+11」協調會沒有會議記錄？您相信嗎？

相信，不是故意的
不相信，應該有隱情
4.7%95.3%
2021-06-04-2021-06-07

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
73.31%26.69%
2021-06-02-2021-06-05

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

贊成
不贊成
95.06%4.94%
2021-06-01-2021-06-04
面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

繼續作答
請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

繼續作答
即時
推薦閱讀